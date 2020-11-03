Бетонные джунгли и внимание к деталям: энтузиасты создают мод, который перенесёт в GTA V центр Чикаго

Издание PCGamesN обратило внимание на творчество дизайнера Филипа Фоглеша (Filip Vogle?) и его нескольких друзей-моддеров. Вместе они трудятся над амбициозным проектом Chicago для Grand Theft Auto V. Как несложно догадаться из названия, он перенесёт в знаменитую игру Rockstar Games часть Города ветров.

В своей работе энтузиасты сосредоточились на воссоздании центра мегаполиса. Они решили уделить должное внимание деталям, особенно при моделировании достопримечательностей. Благодаря этому в Chicago легко узнаются такие известные места, как отель «Магнифисент-Майл» и исторический деловой центр Чикаго-Луп с его широкими бетонными улицами.

Увидеть творчество энтузиастов можно в последнем дневнике разработчиков, который опубликован выше. В нём подробно показано, насколько тщательно в Chicago воссоздана архитектура мегаполиса. Моддеры специально проехались по множеству улиц, чтобы показать проделанную работу.

На текущий момент модификация доступна лишь подписчикам команды авторов на Patreon. Когда создатели завершат проект, то выложат его в свободный доступ.

Grand Theft Auto V вышла осенью 2013 года на PS3 и Xbox 360. Спустя год она добралась до PS4 и Xbox One, а весной 2015-го заглянула на ПК.



