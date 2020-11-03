Слухи: разработчики Halo Infinite уже почти завершили наполнение игры контентом

Проверенный инсайдер Klobrille, предсказавший появление Avowed и Everwild на июльской Xbox Games Showcase, у себя в микроблоге прокомментировал статус разработки Halo Infinite.

Напомним, вскоре после переноса игры на 2021 год по Сети поползли слухи о проблемах с версией для Xbox One и причинах многочисленных неурядиц с научно-фантастическим шутером 343 Industries.

Вдобавок к этому на протяжении последних лет проект теряет ключевых разработчиков: в августе 2019 года ушёл творческий директор Тим Лонго (Tim Longo), а в конце октября 2020-го — руководитель разработки Крис Ли (Chris Lee).

The game is more or less content complete. They can fully focus on the technical aspects now. I absolutely do expect Halo Infinite to be released 2021. — Klobrille (@klobrille) October 30, 2020

По словам Klobrille, уход Ли не повлияет на ход производства. По данным инсайдера, с точки зрения наполнения контентом Halo Infinite — уже «более или менее» законченный продукт.

«Игра более или менее готова в плане контента. Теперь [разработчики] смогут полностью сосредоточиться на технических аспектах. Я определённо жду, что Halo Infinite будет выпущена в 2021 году», — заявил Klobrille.

Ранее стало известно, что создание сюжетной кампании возглавил сценарист и режиссёр роликов оригинальной трилогии Halo Джозеф Стейтен (Joseph Staten), а мультиплеер взял на себя глава издательского отдела франшизы Пьер Хинце (Pierre Hintze).

Halo Infinite разрабатывается для PC (Steam, Windows 10), Xbox One, Xbox Series X и S. Слухи о возможном отказе от версии для Xbox One разработчики в конце августа опровергли.



