Слухи: разработчики Halo Infinite уже почти завершили наполнение игры контентом

Проверенный инсайдер Klobrille, предсказавший появление Avowed и Everwild на июльской Xbox Games Showcase, у себя в микроблоге прокомментировал статус разработки Halo Infinite.

Напомним, вскоре после переноса игры на 2021 год по Сети поползли слухи о проблемах с версией для Xbox One и причинах многочисленных неурядиц с научно-фантастическим шутером 343 Industries.

Вдобавок к этому на протяжении последних лет проект теряет ключевых разработчиков: в августе 2019 года ушёл творческий директор Тим Лонго (Tim Longo), а в конце октября 2020-го — руководитель разработки Крис Ли (Chris Lee).

The game is more or less content complete. They can fully focus on the technical aspects now. I absolutely do expect Halo Infinite to be released 2021.

— Klobrille (@klobrille) October 30, 2020