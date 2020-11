Представлен ужастик House of Ashes — следующая часть серии The Dark Pictures Anthology

Недавно выпущенный ужастик The Dark Pictures Anthology: Little Hope от Supermassive Games содержит в себе анонсирующий короткий ролик третьей игры серии, которая получит название The Dark Pictures Anthology: House of Ashes и будет запущена в 2021 году. Кстати, таким же образом в своё время была анонсирована и The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Первая игра из этой серии — The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — тоже содержала короткий трейлер.

Платформы не были объявлены, но, предположительно, проект выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК, как и первые две игры. Впрочем, учитывая скорый запуск консолей следующего поколения, нельзя исключать появления хоррора также на PlayStation 5, Xbox Series S и X.

Судя по ролику, на этот раз речь пойдёт об ожившем шумерском мифе: на группу солдат в некоем загадочном подземелье напали мёртвые. Похоже, именно с ними придётся иметь дело в новой игре.

Все игры антологии ужастиков рассказывают самостоятельные истории с разными персонажами. Их объединяет только кинематографическая подача и загадочная фигура некоего всезнающего наблюдателя, известного под именем Куратор. Этот герой существует вне времени и записывает истории о жизни и смерти для той секции хранилища, за которую отвечает, занимается этим тысячи лет и уже давно не помнит, с чего всё началось. По непонятным даже для себя причинам он получил возможность общения с игроком, может давать намёки, но вмешиваться в происходящее не способен. Роль Куратора исполняет британский актёр Пип Торренс (Pip Torrens), известный по фильмам «Корона» и «Проповедник».

Кинематографические триллеры The Dark Pictures создаются с прицелом на возможность многократного повторного прохождения — в них предусмотрена масса разветвлений сюжета, множество концовок и сценариев, основанных на принятых решениях.