Видео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 года

Видео: анонсирована королевская битва… во вселенной Vampire: The Masquerade — выход в конце 2021 года

Спустя три года после основания шведская студия Sharkmob поделилась тизером своего дебютного проекта — королевской битвы в мире Vampire: The Masquerade (своего имени у проекта ещё нет). «Некоторое время назад мы упоминали, что работаем над культовой классической вселенной. Теперь мы можем с гордостью сказать, что это игра, действие которой происходит в мире Vampire the Masquerade», — отметила команда.

Изначально Vampire the Masquerade была настольной ролевой игрой — это серия в значительной степени влияла на массовую культуру с 1990-х годов. Игры данной вселенной имели сильные корни и твёрдо придерживались ролевого жанра, а теперь разработчики решили охватить дополнительную аудиторию, представив свой вариант королевской битвы.

«Окунитесь в ещё одну захватывающую эволюцию многопользовательского режима королевской битвы, действие которой происходит в культовой классической вселенной Vampire: The Masquerade, где вампирские секты воюют на улицах и крышах Праги. Выберите свой стиль, играйте в одиночку или вместе, сражайтесь с соперниками и враждебной сущностью, которая стремится истребить всех вампиров. Используйте свои сверхъестественные силы, оружие и кровь, чтобы стать сильнее, чтобы охотиться, сражаться и выжить в ночи. Запуск запланирован на вторую половину 2021 года», — сообщает описание проекта.

Вселенная Vampire: The Masquerade не кажется самым очевидным вариантом выбора, и некоторые фанаты с недоумением отреагировали на тизер, о чём свидетельствует количество негативных отметок в YouTube. Впрочем, придётся подождать и увидеть хотя бы игровой процесс, прежде чем вынести более взвешенное суждение.

Королевская битва Vampire: The Masquerade — не единственное, над чем работает Sharkmob. На сайте студии сообщается, что создаётся ещё две игры: «Это очень амбициозные проекты высокого класса, работающие на движке Unreal Engine. Над одним трудится команда в шведском Мальмё, а над другой — в Лондоне. Ни для кого не секрет, что мы любим динамичные, интерактивные и социальные окружения, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти игры содержат такие элементы».

Поклонники Vampire: The Masquerade также ждут Bloodlines 2, хотя о разработке поступают тревожные новости о задержке выхода и уходе ряда ведущих специалистов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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