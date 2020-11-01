В ремейке Demon\'s Souls не будет трассировки лучей

Похоже, ролевой экшен Demon’s Souls на PlayStation 5 не будет обладать трассировкой лучей, несмотря на то что ранее разработчики заявляли обратное. В интервью Level Up это подтвердил креативный директор Гэвин Мур (Gavin Moore).

Разработчик рассказал, что предстоящий ремейк не будет поддерживать трассировку лучей, поскольку её реализация требует ресурсов — а их нет. «Это, как и любое другое улучшение графики, требует затрат. Если бы мы реализовали в игре трассировку лучей, нам бы пришлось чем-то пожертвовать. Время на разработку игры ограничено», — объяснил Мур.

Гэвин Мур также добавил, что в начале разработки команда не знала, будет ли Demon’s Souls поддерживать трассировку лучей. «Мы хотели сосредоточиться на антураже и внешнем виде персонажей. Всё освещается в реальном времени с тенями в реальном времени», — продолжил он.

В дополнение к этому стало известно, что Sony Interactive Entertainment выпустит цифровой саундтрек Demon’s Souls 26 ноября. Вскоре после этого состоится выход дискового издания. А для коллекционеров виниловых пластинок предварительный заказ откроется в начале декабря.

19 ноября Demon’s Souls выйдет на PlayStation 5.



