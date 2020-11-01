В ремейке Demon\'s Souls не будет трассировки лучей

В ремейке Demon's Souls не будет трассировки лучей

Похоже, ролевой экшен Demon’s Souls на PlayStation 5 не будет обладать трассировкой лучей, несмотря на то что ранее разработчики заявляли обратное. В интервью Level Up это подтвердил креативный директор Гэвин Мур (Gavin Moore).

Разработчик рассказал, что предстоящий ремейк не будет поддерживать трассировку лучей, поскольку её реализация требует ресурсов — а их нет. «Это, как и любое другое улучшение графики, требует затрат. Если бы мы реализовали в игре трассировку лучей, нам бы пришлось чем-то пожертвовать. Время на разработку игры ограничено», — объяснил Мур.

Гэвин Мур также добавил, что в начале разработки команда не знала, будет ли Demon’s Souls поддерживать трассировку лучей. «Мы хотели сосредоточиться на антураже и внешнем виде персонажей. Всё освещается в реальном времени с тенями в реальном времени», — продолжил он.

В дополнение к этому стало известно, что Sony Interactive Entertainment выпустит цифровой саундтрек Demon’s Souls 26 ноября. Вскоре после этого состоится выход дискового издания. А для коллекционеров виниловых пластинок предварительный заказ откроется в начале декабря.

19 ноября Demon’s Souls выйдет на PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4
Facebook запустит собственный облачный сервис для игрFacebook запустит собственный облачный сервис для игр
Ролевой экшен The Ascent перенесли на 2021 годРолевой экшен The Ascent перенесли на 2021 год
Magic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 годаMagic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 года
Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавирусаСезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на годРежим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год
Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight BladeВидео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade
Ghost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секундуGhost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секунду
На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии местаНа Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места
Под игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 ГбайтПод игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 Гбайт
«Мы даже не думали, что будет так весело»: разработчик Untitled Goose Game рассказал о создании совместного режима«Мы даже не думали, что будет так весело»: разработчик Untitled Goose Game рассказал о создании совместного режима
Слухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколенияСлухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколения
Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроковCyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков
PlayStation 5 будет достаточно: Sony опровергла слухи об урезании объёмов производства консолиPlayStation 5 будет достаточно: Sony опровергла слухи об урезании объёмов производства консоли
Bloomberg: цифровая PlayStation 5 будет дешевле $400, а Nintendo готовит Switch с 4KBloomberg: цифровая PlayStation 5 будет дешевле $400, а Nintendo готовит Switch с 4K
Последние новости
Подгружаем последние новости