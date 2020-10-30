Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона

Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона

Студия Gearbox Software анонсировала Borderlands 3: Ultimate Edition — самое полное издание шутера, включающее два сезонных абонемента и бонусные предметы. Оно выйдет 10 ноября, одновременно с первым дополнением второй подписки. Также были опубликованы трейлеры и новые подробности данного DLC.

В полное издание войдёт весь контент, который будет выпущен к моменту его релиза, в том числе шесть дополнений и множество косметических предметов. Помимо этого, его покупатели получат вторую подписку на дополнения, которая откроет доступ к двум DLC — Designer’s Cut и Director’s Cut.

Designer’s Cut добавит новое древо умений для каждого из четырёх героев и режим «Гонка вооружений» (Arms Race). DLC можно будет купить отдельно.

В «Гонке вооружений» игроки окажутся на военной базе Stormblind Complex, расположенной на заснеженном острове в ранее неизвестном уголке Пандоры. Задача — доставить максимальное количество предметов снаряжения к точке эвакуации за ограниченное время. Придётся не только стрелять в нападающих, но и избегать Murdercane (сокращение от «murder hurricane») — смертоносного урагана, который бушует в этих местах. Все активные и пассивные умения героев будут отключены, чтобы участники могли соревноваться только во владении оружием. Воскрешать напарников позволят только в специальных точках. Если команда погибнет, вся недоставленная добыча пропадёт навсегда. Одиночная игра также поддерживается.

Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона

Уникальные легендарные предметы в новом режиме можно получить, лишь одолев финального босса — Тяжеловеса Харкера (Heavyweight Harker). Состязание проводят Акстон (Axton) и Сальвадор (Salvador) — герои Borderlands 2, ставшие комментаторами ECHOcast.

10 ноября в игру добавят косметический набор Mutliverse Final Form. Он позволит поменять модель каждого персонажа, придав ему облик из альтернативной реальности, где он не стал искателем хранилища. Он достанется владельцам Ultimate Edition, Next-Level Edition (новое издание только для консолей, включая системы следующего поколения), Super Deluxe Edition и двух сезонных абонементов. Кроме того, обладателям любой версии игры откроется 11-й уровень в режиме Mayhem.

Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона

Ранее разработчики рассказали о новых способностях Амары (Amara), FL4K, Моуза (Moze) и Зейна (Zane).

Director’s Cut планируют выпустить весной 2021 года. В него войдут новые миссии, высокоуровневый контент и материалы о создании игры. Стоимость Season Pass 2 — $30 (цена для РоSSии ещё не объявлена). Borderlands 3 станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X и S одновременно с запуском систем. Владельцы версий для текущих платформ смогут обновить шутер бесплатно в рамках того же семейства консолей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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