Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса

Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса

Издательство Ubisoft опубликовало свежий финансовый отчёт за прошедший квартал. В нём компания поделилась важной информацией касательно двух своих игр — Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine: оба шутера выйдут в следующем финансовом году. Причиной стала пандемия COVID-19, которая повлияла на разработку проектов.

Новые даты релиза Ubisoft не объявила. Текущий финансовый год (2020–2021) заканчивается в марте 2021-го. Таким образом, раньше следующего апреля Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine на полках магазинов не появятся.

Видимо, создатели шутеров столкнулись с серьёзными неприятностями во время работы из дома. Дата релиза Far Cry 6 была объявлена параллельно с официальным анонсом проекта. Шутер планировали выпустить 18 февраля 2020 года на ПК, консолях текущего и следующего поколений. Ubisoft даже начала принимать предварительные заказы, но, видимо, решила изменить свои планы.

Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса

Rainbow Six Quarantine переносят уже второй раз. Точную дату релиза игры не разглашали, поэтому её «переезд» не стал такой неожиданностью, как в случае с Far Cry 6.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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