Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса

Rainbow Six Quarantine переносят уже второй раз. Точную дату релиза игры не разглашали, поэтому её «переезд» не стал такой неожиданностью, как в случае с Far Cry 6.

Новые даты релиза Ubisoft не объявила. Текущий финансовый год (2020–2021) заканчивается в марте 2021-го. Таким образом, раньше следующего апреля Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine на полках магазинов не появятся.

Издательство Ubisoft опубликовало свежий финансовый отчёт за прошедший квартал. В нём компания поделилась важной информацией касательно двух своих игр — Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine: оба шутера выйдут в следующем финансовом году. Причиной стала пандемия COVID-19 , которая повлияла на разработку проектов.