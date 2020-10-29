Видео: красочный остров, загадки и атмосфера приключения во вступлении Call of the Sea

Видео: красочный остров, загадки и атмосфера приключения во вступлении Call of the Sea

На YouTube-канале издания IGN появилась 18-минутная демонстрация игрового процесса Call of the Sea. В ней показано начало прохождения приключенческой игры от Out of the Blue Games и Raw Fury.

Сюжет проекта крутится вокруг женщины по имени Нора, которая должна отыскать своего пропавшего мужа. В начале путешествия она видит кошмарный сон, а затем просыпается, открывает сундук и собирает вещи. У главной героини есть дневник, куда она записывает важные данные. Например, там был код от чемодана Норы.

Дальнейшие кадры видео демонстрируют, как женщина плывёт на лодке к красочному и таинственному острову в южной части Тихого океана. Именно здесь она попытается отыскать любимого. Зацепкой в её расследовании выступает некий ключ.

С первых минут пребывания Норы на острове становится понятно, что собой представляет геймплей Call of the Sea. В нём сочетаются размеренные передвижения, возможность взаимодействовать с отдельными интерактивными предметами и решение загадок. Одна из них присутствует в ролике — главная героиня должна отыскать часть механизма, которая, как позже оказалось, спрятана под каменной плитой. Информацию об этом можно найти, если последовать за указателем с именем Норы. Видимо, так разработчики намекают, что кто-то на острове знал о приезде женщины.

Показанный геймплей Call of the Sea записан на Xbox Series X. Помимо этой консоли, игра выйдет на Xbox One, Xbox Series S и ПК. Окно релиза — конец 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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