Facebook запустит собственный облачный сервис для игр

Компания Facebook продолжает радовать своих многочисленных клиентов все новыми и новыми возможностями и услугами. На этот раз одна из крупнейших социальных сетей запустит бесплатный облачный сервис в основном для мобильных игр.

Облачный сервис для гейминга от Facebook будет во многом отличаться от привычных Google Stadia и Microsoft xCloud. Его основной особенностью будет то, что за хранение мобильных игр не придется платить ни копейки. Компания Марка Цукерберга решила сосредоточится на мобильных играх вместо консольных тайтлов.

Новый облачный сервис от Facebook будет удобен тем, что пользователям не нужно скачивать или устанавливать любу из понравившихся игр. Достаточно нажать одну кнопку, и программа сразу же запустится. Если установить приложение на смартфон, то игра будет запускаться с того момента, на котором вы остановились в прошлый раз.