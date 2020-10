Magic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 года

Генеральный исполнительный директор Hasbro Брайан Голднер (Brian Goldner) в рамках недавнего финансового отчёта уточнил сроки выхода мобильной версии Magic: The Gathering Arena.

Напомним, ранее студия Wizards of the Coast сообщала, что премьера её коллекционной карточной игры на iOS и Android ожидается уже совсем скоро, и «каждый месяц приближает нас к релизу».

Как выяснилось, озвученные формулировки не подразумевают выход проекта в 2020 году. По словам Голднера, мобильная версия Magic: The Gathering Arena задержится до начала 2021-го.

«Для дальнейшего долгосрочного роста мы инвестируем в развитие цифровых игровых опытов для брендов Wizards of the Coast. Magic: The Gathering Arena выйдет на мобильных устройствах в начале 2021 года, а в этом мы её доработаем», — заявил Голднер.

Мобильное издание Magic: The Gathering Arena впервые продемонстрировали в рамках сентябрьской трансляции (прикреплена выше), приуроченной к скорому на тот момент старту выпуска «Расцвет Зендикара».

Magic: The Gathering Arena доступна на ПК. Игра вышла 26 сентября 2019 года в собственном лаунчере, а 16 января 2020-го появилась в Epic Games Store. В июне 2020-го EGS-версия получила поддержку операционной системы macOS.

В прошлом месяце Wizards of the Coast также раскрыла планы на 2021 год. В обозначенный период состоится премьера пяти выпусков Magic: The Gathering стандартного формата, включая кроссовер с Dungeons & Dragons.