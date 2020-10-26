Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4

Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4

Издательство Raw Fury совместно с разработчиками из Monkey Moon и BlackMuffin Studio в официальном микроблоге своего нуарного детектива Night Call обратились к игрокам по поводу судьбы PS4-версии.

О том, что Night Call должна появиться на консоли текущего поколения Sony, было известно с лета 2018 года. За прошедшее с тех пор время игра успела выйти на всех других целевых платформах, а вот издание для PlayStation 4 задерживалось.

Как выяснилось, теперь премьеры игры на PS4 можно уже и не ждать: «Дорогие пользователи PlayStation, нам очень жаль объявлять, но PS4-версия Night Call официально отменена».

Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4

В качестве причин случившегося называют не слишком выдающиеся результаты игры на других системах и возникшие при портировании проблемы. Какие именно, в командах не уточняют.

«Просьба учесть, что мы разочарованы наверняка не меньше вашего, однако просто не можем позволить себе [перенести Night Call на PS4]», — прокомментировали объявление разработчики.

Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4

События Night Call разворачиваются в Париже, который терроризирует серийный убийца. Игрокам достаётся роль таксиста, который пережил нападение маньяка и теперь должен его разоблачить, общаясь со своими пассажирами.

Night Call вышла в июле 2019 года на PC (Steam, GOG), а в июне 2020-го добралась до Xbox One и Nintendo Switch. Журналисты встретили нуарный детектив не слишком тепло: на Metacritic у проекта от 65 до 68 баллов в зависимости от платформы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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