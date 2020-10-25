Контроллер PlayStation 5 может работать с ПК, Android и xCloud

Игровая приставка PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре, однако некоторые популярные видеоблогеры уже получили консоль для обзора. Из-за строгого запрета Sony сами обзоры мы, вероятно, сможет увидеть лишь за несколько дней до релиза системы. Но некоторые блогеры не смогли удержаться от возможности распаковать новый контроллер DualSense для PlayStation 5.

Контроллер PlayStation 5 может работать с ПК, Android и xCloud

Источник изображений: Austin Evans

Например, своими впечатлениями о новом игровом манипуляторе поделился популярный ютубер Остин Эванс (Austin Evans). Сравнение DualSense с DualShock 4 для PlayStation 4/PlayStation 4 Pro показало, что новый геймпад ненамного, но всё-таки крупнее своего предшественника.

Контроллер PlayStation 5 может работать с ПК, Android и xCloud

Блогер попытался подключить DualSense к PlayStation 4 Pro, однако в беспроводном режиме старая консоль его не распознала. Даже при проводном подключении новый контроллер со старой приставкой функционировать не стал. Однако приставка его распознала и включила зарядку батареи, а также активировала встроенный микрофон. Для сравнения, контроллеры Xbox One и новых Xbox Series S/X обладают обратной совместимостью. К слову, Эванс также подключил DualSense к Xbox Series X. Приставка тоже его распознала, как контроллер Xbox, но DualSense не стал с ней работать.

С помощью Bluetooth блогер без проблем подключил геймпад PlayStation 5 к смартфону Google Pixel 5, а затем запустил на мобильном устройстве через облачный сервис xCloud одну из частей Forza.

Контроллер PlayStation 5 может работать с ПК, Android и xCloud

Если не учитывать отсутствие поддержки обратной связи, в остальном всё работало отлично. С ПК DualSense тоже сразу подружился: геймпад через провод был подключён к новому ноутбуку Microsoft Surface Laptop Go. Все кнопки управления оказались функциональными.

Контроллер PlayStation 5 может работать с ПК, Android и xCloud

После этого Эванс разобрал DualSense и обнаружил литий-ионную батарею ёмкостью 1560 мА·ч. Для сравнения, в том же DualShock 4 для PlayStation 4 используется аккумулятор на 1000 мА·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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