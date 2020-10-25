Глава Xbox намекнул на брелоки для запуска потоковых игр xCloud на телевизорах

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) намекнул, что компания планирует использовать брелоки для телевизоров, обеспечивающие поддержку облачной игровой службы xCloud. В интервью Stratechery Спенсер обсудил потенциал дополнительных подписок Xbox Game Pass, которые могут включать в себя бесплатный брелок в комплекте, позволяющий запускать потоковые игры в xCloud.

«Я думаю, что вы увидите недорогие устройства в рамках нашей экосистемы — что-то вроде потоковых брелоков и других устройств, которые можно будет просто подключить к телевизору и начать играть через xCloud, — отметил руководитель. — Можно даже подумать о включении в Game Pass таких устройств, которые дадут возможность транслировать игры xCloud на телевизор, просто купив контроллер».

Фил Спенсер также не исключил возможность запуска Xbox Game Pass Platinum с гарантированным доступом к новым консолям Xbox — похоже, Microsoft собирается экспериментировать в этом направлении. Идея ТВ-приставки для потоковой передачи Xbox-игр не нова для Microsoft : компания готовила такие устройства под маркой Xbox ещё в 2016 году, но отказалась от идеи. Microsoft изучает возможность выпуска потоковых брелоков с тех пор, как впервые продемонстрировала потоковую передачу Halo 4 из облака на компьютеры и смартфоны Windows ещё в 2013 году.

Впрочем, первое публичное упоминание Спенсером таких решений подразумевает, что устройства могут быть выпущены в ближайшее время. Ранее в этом году Microsoft заключила партнёрское соглашение с Samsung, и появление xCloud на телевизорах корейской компании — лишь вопрос времени. 2021 год может стать интересным для облачной игровой платформы, особенно с учётом того, что Microsoft планирует обновить свои серверы до более производительного оборудования, совместимого с играми Xbox Series X. Также xCloud должна появиться в Facebook Gaming в следующем году. Наконец, Microsoft работает над веб-решением для запуска xCloud на iOS в обход ограничений App Store.



