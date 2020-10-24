В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

Издательство Wired Productions и независимый разработчик Томас Сала (Tomas Sala) представили новый трейлер своего воздушного ролевого боевика The Falconeer, который выйдет 10 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. В этом ролике сделан акцент на управление с помощью джойстика, а если говорить точнее — T.16000M FCS (Flight Control System) от Thrustmaster.

Разработчики обещают, что с помощью таких лётных контроллеров управлять боевой птицей можно будет со смертоносной точностью. В трейлере показано, как игрок уклоняется, пикирует и проводит другие манёвры, уничтожая различных воздушных соперников. Хотя большинство ассоциирует джойстики со звездолётами и истребителями, огромный сокол, похоже, тоже может показать чудеса виражей при прямом управлении.

В открытом мире The Falconeer предстоит участвовать в небесных баталиях и исследовать загадочный открытый мир Великого Урси. Фракции ведут нескончаемую борьбу, пытаясь сохранить своё прошлое и убежать от ужасающих последствий, которые отравляют этот мир изнутри.

Кстати, недавно разработчик Томас Сала (Tomas Sala) рассказал, что The Falconeer глубоко оптимизируется под новые консоли Xbox. Например, даже на Xbox Series S боевик сможет работать в разрешении 1800p при 60 кадрах/с в обычном режиме и в 1080p при 120 кадрах/с — в режиме производительности. На Xbox Series X можно свободно рассчитывать на 4K при 60 кадрах/с или 1800p при 120 кадрах/с.

Изначально проект был анонсирован для ПК, но позже в список поддерживаемых была добавлена консоль Xbox One. В качестве даты выхода по-прежнему значится 2020 год, а желающие могут добавить проект в избранное на странице в Steam. Системные требования весьма скромные (Intel Core i3, 4 Гбайт ОЗУ, GeForce GTX 660 или Radeon HD 6770, 5 Гбайт места на диске), а среди поддерживаемых языков заявлен русский (в виде субтитров).

Томас Сала — независимый разработчик и соучредитель студии Little Chicken Game Company. Наиболее всего он известен публике благодаря своей серии модификаций Moonpath to Elsweyr для Skyrim, хотя создавал и такие проекты, как Rekt! (iOS и Switch), SXPD (iOS) и TrackLab (PSVR).



