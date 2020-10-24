В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

Издательство Wired Productions и независимый разработчик Томас Сала (Tomas Sala) представили новый трейлер своего воздушного ролевого боевика The Falconeer, который выйдет 10 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. В этом ролике сделан акцент на управление с помощью джойстика, а если говорить точнее — T.16000M FCS (Flight Control System) от Thrustmaster.

Разработчики обещают, что с помощью таких лётных контроллеров управлять боевой птицей можно будет со смертоносной точностью. В трейлере показано, как игрок уклоняется, пикирует и проводит другие манёвры, уничтожая различных воздушных соперников. Хотя большинство ассоциирует джойстики со звездолётами и истребителями, огромный сокол, похоже, тоже может показать чудеса виражей при прямом управлении.

В открытом мире The Falconeer предстоит участвовать в небесных баталиях и исследовать загадочный открытый мир Великого Урси. Фракции ведут нескончаемую борьбу, пытаясь сохранить своё прошлое и убежать от ужасающих последствий, которые отравляют этот мир изнутри.

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

Кстати, недавно разработчик Томас Сала (Tomas Sala) рассказал, что The Falconeer глубоко оптимизируется под новые консоли Xbox. Например, даже на Xbox Series S боевик сможет работать в разрешении 1800p при 60 кадрах/с в обычном режиме и в 1080p при 120 кадрах/с — в режиме производительности. На Xbox Series X можно свободно рассчитывать на 4K при 60 кадрах/с или 1800p при 120 кадрах/с.

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

Изначально проект был анонсирован для ПК, но позже в список поддерживаемых была добавлена консоль Xbox One. В качестве даты выхода по-прежнему значится 2020 год, а желающие могут добавить проект в избранное на странице в Steam. Системные требования весьма скромные (Intel Core i3, 4 Гбайт ОЗУ, GeForce GTX 660 или Radeon HD 6770, 5 Гбайт места на диске), а среди поддерживаемых языков заявлен русский (в виде субтитров).

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster

Томас Сала — независимый разработчик и соучредитель студии Little Chicken Game Company. Наиболее всего он известен публике благодаря своей серии модификаций Moonpath to Elsweyr для Skyrim, хотя создавал и такие проекты, как Rekt! (iOS и Switch), SXPD (iOS) и TrackLab (PSVR).

В трейлере воздушного ролевого боевика The Falconeer сделан акцент на игру с джойстиком от Thrustmaster


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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