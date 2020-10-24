Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год

Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год

Компания Activision Blizzard объявила о том, что режим Zombies Onslaught в предстоящем шутере Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивным для PlayStation 4 и PlayStation 5 до 1 ноября 2021 года. Вместе с тем стали известны подробности этого режима.

В роSSийской локализации режим Zombies Onslaught получил название «Зомби: бойня». В нём вам нужно пережить атаку многочисленных зомби после того, как вы и ваш напарник из отряда «Реквием» увидели загадочную сферу с необычайно высоким уровнем энергии и решили её осмотреть поближе.

В рамках «Зомби: бойня» вы будете сражаться на одной из нескольких карт многопользовательских режимов. Каждый сезон игроков ждут новые локации и награды. Арсенал включает в себя ручной пулемёт, тяжёлую снайперскую винтовку и другое оружие, традиционное для мультиплеера и зомби-режимов. Вам предстоит перемещаться по карте рядом со сферой, чтобы не умереть от аномалии «тёмного неба». При этом охраняемое от смертоносной зоны пространство совсем небольшое, но именно в нём вам предстоит отбиваться от мертвецов. Убив определённое количество зомби, вы тем самым сдвинете сферу с места.

По мере роста мощи сферы и перемещения её по локации на вас начнут нападать улучшенные, элитные зомби. В ограниченном пространстве они особенно опасны, поэтому вам с напарником придётся не только думать о том, как убить как можно больше мертвецов, но и предусмотреть тактику для будущих противников.

За количество убитых элитных зомби в конце матча вам будет присуждён ранг. Чем он выше, тем лучше будут награды, которые пригодятся в многопользовательских и зомби-режимах.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и S и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Разработчики убрали защиту DRM из Raji: An Ancient Epic после жалоб игроковРазработчики убрали защиту DRM из Raji: An Ancient Epic после жалоб игроков
Оценки Amnesia: Rebirth: отличный ужастик, но с небольшими оговоркамиОценки Amnesia: Rebirth: отличный ужастик, но с небольшими оговорками
Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступОблачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ
Еженедельный чарт Steam: лидируют новый хит Phasmophobia и Baldur\'s Gate 3Еженедельный чарт Steam: лидируют новый хит Phasmophobia и Baldur\'s Gate 3
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансированаНастольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована
Блок рекламы


Похожие новости
В Stardew Valley появится режим разделённого экранаВ Stardew Valley появится режим разделённого экрана
Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4
Ghost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секундуGhost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секунду
На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии местаНа Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места
Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5
Скоро в Microsoft Flight Simulator начнётся тестирование VR-режимаСкоро в Microsoft Flight Simulator начнётся тестирование VR-режима
Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графикиШутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики
Под игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 ГбайтПод игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 Гбайт
Эксклюзивность закончилась: режим Special Ops Survival в CoD: Modern Warfare стал доступен на Xbox и ПКЭксклюзивность закончилась: режим Special Ops Survival в CoD: Modern Warfare стал доступен на Xbox и ПК
«Мы даже не думали, что будет так весело»: разработчик Untitled Goose Game рассказал о создании совместного режима«Мы даже не думали, что будет так весело»: разработчик Untitled Goose Game рассказал о создании совместного режима
Последние новости
Подгружаем последние новости