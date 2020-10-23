EA перенесла выпуск Apex Legends для Nintendo Switch

Electronic Arts перенесла релиз Apex Legends на Nintendo Switch на 2021 год. Об этом сообщается на сайте издательства. Игра должна была появиться на платформе этой осенью.

GameRant

Руководитель разработки Apex Legends Чад Гренье (Chad Grenier) заявил, что разработчикам требуется больше времени на полировку проекта. Он также пообещал, что при выпуске на Switch шутер будет поддерживать кроссплей.

«Мы продолжаем усердно работать над портом, но для того, чтобы воздать игре должное и предоставить игрокам на Nintendo Switch тот великолепный опыт, которого они заслуживают, нашей команде нужно еще немного времени. Этот год принес, мягко говоря, много неожиданных трудностей, и мы не хотим делать ничего наспех», — заявил Гренье.

Ранее издательство назвало дату релиза шутера в Steam: 4 ноября. Пользователи Origin смогут перенести весь прогресс в случае перехода в сервис Valve. Кроме того, разработчики подготовили бесплатные эксклюзивные талисманы для пользователей в Steam.



