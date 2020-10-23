Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас

Компания Bandai Namco Entertainment представила комнаты больницы в Бледном городе предстоящего ужастика Little Nightmares II от студии Tarsier, а также посвящённый Хэллоуину трейлер и новые скриншоты.

Главным героем Little Nightmares II является ребёнок по имени Моно, который пытается отследить загадочный сигнал трансляции, что уродует окружающий мир и людей. Вместе с Шестой — протагонисткой первой части — он отправляется в ужасающее путешествие по Бледному городу. В какой-то момент истории герои попадут в больницу.

Как вскоре выясняют Моно и Шестая, в больнице обитают Доктор и его пациенты, которые собраны из частей разных тел и вцепляются в любой новый для них объект. Отметим, что эти существа пришли к врачу самостоятельно. Им было скучно жить. Так что Доктор, в своей манере, просто помог нуждающимся. Та же «помощь» может постигнуть Моно и Шестую, если они попадутся в руки обитателей больницы. Доктор и пациенты охотятся за героями, но несчастные жертвы безумца боятся света. К счастью, у Моно есть фонарик, позволяющий ненадолго ошеломить бедолаг.

Трейлер, посвящённый Хэллоуину, вы можете посмотреть ниже. В них присутствуют мрачные кадры из нескольких мест Little Nightmares II, которые придётся посетить Моно и Шестой в своём приключении.

Little Nightmares II выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 11 февраля 2021 года. Для консолей следующего поколения бесплатное обновление выйдет позже.



