Переиздание Devil May Cry 5: Special Edition сможет работать на Xbox Series X и PS5 в 4K при 60 кадрах/с

Переиздание Devil May Cry 5: Special Edition сможет работать на Xbox Series X и PS5 в 4K при 60 кадрах/с

Вице-президент цифровых платформ и маркетингового отдела Capcom Уильям Яги-Бэйкон (William Yagi-Bacon) повторно подтвердил на форуме ResetEra, что экшен Devil May Cry 5: Special Edition будет поддерживать на Xbox Series X и PlayStation 5 разрешение 4K при 60 кадрах/с в режиме без трассировки лучей.

Как было заявлено Capcom ранее, обновлённое издание Devil May Cry 5 выйдет только на консолях следующего поколения и предоставит несколько графических режимов на Xbox Series X и PlayStation 5. Теперь же разработчик дополнил предыдущую информацию. Он добавил ещё один режим. Всего же их стало четыре:

  • 4K при 30 кадрах/с с трассировкой лучей;
  • 1080p при 60 кадрах/с с трассировкой лучей;
  • 4K при 60 кадрах/с без трассировки лучей;
  • До 120 кадров/с без трассировки лучей.

И на этот раз Capcom не упомянула, какими же будут разрешение и частота кадров в игре на Xbox Series S. Кроме того, по какой-то причине не указано точное значение разрешения на Xbox Series X и PlayStation 5 при производительности до 120 кадров в секунду. Вероятно, оно будет динамическим.

Devil May Cry 5: Special Edition предложит покупателям контент, которого нет в оригинальных версиях для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В частности, управляемого Вергилия (будет добавлен в существующие версии в виде DLC) и режим Legendary Dark Knight.

Переиздание экшена поступит в продажу на Xbox Series X и S 10 ноября, а на PlayStation 5 — 19 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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