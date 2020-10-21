Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году

Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году

Студия Red Hook объявила о том, что горячо ожидаемое продолжение ролевой готической игры Darkest Dungeon выйдет на ПК (в Epic Games Store) в виде версии раннего доступа уже в следующем году. Вместе с тем разработчик выпустил минутный трейлер.

«Долгожданное продолжение нашумевшей готической ролевой игры в жанре ужасов от Red Hook! Darkest Dungeon II испытает вашу стойкость и доведёт до грани безумия. Вооружайтесь, как подобает, и экипируйте свой отряд к предстоящему походу. Будет очень тяжко», — говорится в описании игры.

В трейлере Darknest Dungeons II демонстрируются своеобразные герои разных специализаций, которые сражаются с полчищами монстров на фоне достаточно крупного горящего поселения.

«Ты был прав, что боялся мира. Он сошёл с ума. Сточные канавы полны поэтов, а обугленные останки порядочности лежат на улице. Но сейчас… не время для героев. Вместо этого посмотрите на эти избитые души, которые познали страх и неудачу в изобилии, но поднялись на ноги, чтобы вернуть слабый проблеск… надежды от распространяющего напряжение темнейшего подземелья», — говорится в трейлере.

Очевидно, как и в первой части, героям предстоит проникнуть в глубины темнейшего подземелья, чтобы остановить несчастья. Только так можно будет вернуть мир и покой в осквернённые нечистью земли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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