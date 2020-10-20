Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября

Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября

The Irregular Corporation и Auroch Digital объявили о том, что симулятор марсианской программы Mars Horizon выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 17 ноября.

Mars Horizon — это игра, в которой вам предстоит стать директором космического агентства и реализовать программу по достижению Марса. Для этого придётся начать с нуля: построить исследовательский комплекс, стартовые площадки, школы для обучения персонала и многие другие важные заведения. Затем от вас потребуется спроектировать ракету, которая сможет не только успешно преодолеть линию Кармана, но и сесть на Марс.

Однако примарсение — это конечная цель. До неё вам нужно собрать уйму данных, запустить спутники и пилотируемые космические аппараты, а также выполнить задания, в рамках которых придётся бороться за признание научного сообщества. По мере продвижения к цели вы также будете развивать древо технологий, которое позволит внедрять всё более продвинутые решения.

Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября

Примечательно, что Mars Horizon разрабатывается при поддержке ESA (Европейское космическое агентство) и UKSA (Космическое агентство Великобритании).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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