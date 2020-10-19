Оценки Amnesia: Rebirth: отличный ужастик, но с небольшими оговорками

Оценки Amnesia: Rebirth: отличный ужастик, но с небольшими оговорками

Ужастик Amnesia: Rebirth от Frictional Games выйдет завтра, 20 октября, на ПК и PlayStation 4. Однако некоторые СМИ заблаговременно получили доступ к игре и поделились своими впечатлениями в обзорах. Большинство журналистов хвалят проект и называют его достойным хоррором.

На Metacritic (ПК-версия) Amnesia: Rebirth имеет 84 балла на основании 20 рецензий. Что касается варианта для PS4, то с ним ситуация немного хуже — 75 баллов и 11 обзоров. Ниже приведены выдержки из материалов разных изданий.

DualShockers (90 баллов из 100): «Спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможные [в реальности] объекты; возвращение Frictional Games с Amnesia: Rebirth показывает, почему эти разработчики считаются мастерами ужасов».

PC Gamer (91 балл из 100): «Блестящая история ужасов, несмотря на то, что приключение ощущается немного устаревшим».

Оценки Amnesia: Rebirth: отличный ужастик, но с небольшими оговорками

We Got This Covered (70 баллов из 100): «Amnesia: Rebirth — довольно привлекательное приключение для поклонников жанра. И хотя оно лучше своих предшественников в отдельных моментах, тот факт, что игра не может полностью соответствовать повествовательным идеалам SOMA и ужасам The Dark Descent, делает её чуть более легко забываемой».

Push Square (40 баллов из 100): «На несколько элементов, которые в Amnesia: Rebirth выполнены хорошо, приходится много причин думать, что Frictional Games застряла в 2010 году. Этот стиль с игрой в прятки давно перестал поощряться, и проект не делает ничего, чтобы уменьшить разочарование от него. Тяжело говорить, но после фантастической SOMA шведской студии, возможно, не стоило возвращаться к тому, что, по её мнению, она умеет лучше всего».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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