Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры

Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры

Старший штатный дизайнер Sucker Punch Productions Даррен Бриджес (Darren Bridges) в интервью IGN рассказал о важности кооперативного режима «Легенды» в контексте всей Ghost of Tsushima.

По словам Бриджеса, некая многопользовательская составляющая всегда была одной из основ Ghost of Tsushima, хоть непосредственная концепция «Легенд» возникла уже по ходу разработки.

«Мы, наверное, от шести месяцев до года провели за обдумыванием разных идей, и в итоге пришли к “Легендам”. Мы работали над [режимом] параллельно — это касается как движка, так и контента, — с самого начала проекта», — заявил Бриджес.

Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры

Сюжет в Ghost of Tsushima относительно приземлённый. «Легенды» же предлагают сразиться с мифическими и сказочными врагами, что привело к расширению ассортимента доступных умений, техник и предметов индивидуализации.

«И это позволило нам вписать [“Легенды”] в историю Дзина, потому что легенды не приземлённые. Они сами по себе, их рассказывает сказитель на Цусиме», — объяснил Бриджес.

Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры

Напомним, помимо «Легенд», недавнее контентное обновление Ghost of Tsushima принесло с собой режим «Новая игра +», дополнительные амулеты, улучшения экипировки, скупщика призрачных цветов и раскладки доспехов.

Ghost of Tsushima поступила в продажу 17 июля текущего года для PlayStation 4. На днях цифровая версия игры в магазине PlayStation Store заметно подорожала.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Добро пожаловать на рубежи»: Torchlight III получила обзорный трейлер перед выходом из раннего доступа«Добро пожаловать на рубежи»: Torchlight III получила обзорный трейлер перед выходом из раннего доступа
Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight BladeВидео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade
Видео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series XВидео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series X
Киберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом годуКиберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом году
Видео: создатели Cyberpunk 2077 показали доступный в игре транспорт, включая Porsche Джонни СильверхендаВидео: создатели Cyberpunk 2077 показали доступный в игре транспорт, включая Porsche Джонни Сильверхенда
Блок рекламы


Похожие новости
Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4
Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight BladeВидео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade
Ghost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секундуGhost of Tsushima будет работать на PlayStation 5 при частоте до 60 кадров в секунду
Разработчики Payday 3 опубликовали первое изображение игры и рассказали о смене движкаРазработчики Payday 3 опубликовали первое изображение игры и рассказали о смене движка
Под игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 ГбайтПод игры в PlayStation 5 будет выделено лишь 664 Гбайт
The Talos Principle 2 всё ещё в разработке, но пока ей мешает Serious Sam 4The Talos Principle 2 всё ещё в разработке, но пока ей мешает Serious Sam 4
Слухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколенияСлухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколения
Автор книг о Гарри Поттере не участвует в разработке ролевой игры Hogwarts LegacyАвтор книг о Гарри Поттере не участвует в разработке ролевой игры Hogwarts Legacy
Тецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo SwitchТецуя Номура призвал не ждать игры Kingdom Hearts на Nintendo Switch
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут перемещения во времени? GSC Game World опубликовала два новых кадра игрыВ S.T.A.L.K.E.R. 2 будут перемещения во времени? GSC Game World опубликовала два новых кадра игры
Последние новости
Подгружаем последние новости