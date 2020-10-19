Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры

Старший штатный дизайнер Sucker Punch Productions Даррен Бриджес (Darren Bridges) в интервью IGN рассказал о важности кооперативного режима «Легенды» в контексте всей Ghost of Tsushima.

По словам Бриджеса, некая многопользовательская составляющая всегда была одной из основ Ghost of Tsushima, хоть непосредственная концепция «Легенд» возникла уже по ходу разработки.

«Мы, наверное, от шести месяцев до года провели за обдумыванием разных идей, и в итоге пришли к “Легендам”. Мы работали над [режимом] параллельно — это касается как движка, так и контента, — с самого начала проекта», — заявил Бриджес.

Сюжет в Ghost of Tsushima относительно приземлённый. «Легенды» же предлагают сразиться с мифическими и сказочными врагами, что привело к расширению ассортимента доступных умений, техник и предметов индивидуализации.

«И это позволило нам вписать [“Легенды”] в историю Дзина, потому что легенды не приземлённые. Они сами по себе, их рассказывает сказитель на Цусиме», — объяснил Бриджес.

Напомним, помимо «Легенд», недавнее контентное обновление Ghost of Tsushima принесло с собой режим «Новая игра +», дополнительные амулеты, улучшения экипировки, скупщика призрачных цветов и раскладки доспехов.

Ghost of Tsushima поступила в продажу 17 июля текущего года для PlayStation 4. На днях цифровая версия игры в магазине PlayStation Store заметно подорожала.



