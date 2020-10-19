От одного робота к другому: актёр озвучения Коннора из Detroit сыграет в Cyberpunk 2077 торговый автомат

От одного робота к другому: актёр озвучения Коннора из Detroit сыграет в Cyberpunk 2077 торговый автомат

Актёры озвучения Detroit: Become Human Брайан Декарт (Bryan Dechart) и Амелия Роуз Блэйр (Amelia Rose Blaire) у себя в микроблогах подтвердили участие в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

Объявление артисты сопроводили скриншотом своих персонажей в грядущем ролевом боевике: на прикреплённом ниже изображении запечатлена женщина в компании с… торговым автоматом по продаже газированных напитков.

Напрямую об этом не говорится, но, судя по всему, Декарт в Cyberpunk 2077 перевоплотится в упомянутого робота, тогда как Блэйр достанется более традиционная роль человека.

От одного робота к другому: актёр озвучения Коннора из Detroit сыграет в Cyberpunk 2077 торговый автомат

По словам ведущего дизайнера квестов Cyberpunk 2077 Павла Саско (Pawel Sasko), связанная с персонажами Декарта и Блэйр история получится как минимум запоминающейся.

«Без шуток, этот квест близок многим дизайнерам в команде, потому что он увековечивает наши ежедневные офисные перерывы на колу во время разработки Cyberpunk 2077», — поделился старший дизайнер квестов Филипп Вебер (Philipp Weber).

От одного робота к другому: актёр озвучения Коннора из Detroit сыграет в Cyberpunk 2077 торговый автомат

Напомним, в русской локализации Cyberpunk 2077 тоже найдётся место знакомым голосам. Одного из персонажей озвучит Всеволод Кузнецов — актёр озвучения Геральта из двух последних The Witcher.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. За покупку GOG-версии игры с недавних пор полагается эксклюзивный цифровой комикс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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