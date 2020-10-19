«Старый добрый трейлер об оружии»: вышел новый трейлер ремейка шутера XIII

Компания Microids и студия PlayMagic опубликовали новый трейлер ремейка комиксового шутера XIII, в котором представила арсенал игры. Кроме того, была подтверждена дата релиза на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а вот версия для Nintendo Switch, похоже, выйдет позже.

В конце трейлера говорится, что игра выйдет 10 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Однако упоминание версии для Nintendo Switch отсутствует. Предположительно, её релиз больше не запланирован одновременно с другими платформами.

В XIII присутствует арсенал из 15 видов оружия, а сюжетная кампания состоит из 34 уровней с миссиями на убийство, скрытное проникновение и исследование.

Напомним, что XIII — ремейк шутера от первого лица, который вышел в 2003 году. Протагонистом игры является человек по имени Тринадцатый. Он ничего не помнит о себе и сделает всё, чтобы вернуть память. Единственная зацепка к прошлому — татуировка «XIII» и ключ от камеры хранения. При этом оказывается, что герой имеет навыки профессионального бойца. В процессе прохождения вы узнаете, как Тринадцатый связан с убийством президента США и раскроете масштабный заговор.



