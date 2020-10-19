В Stardew Valley появится режим разделённого экрана

В Stardew Valley появится режим разделённого экрана

Создатель фермерского симулятора Stardew Valley Эрик Барон (Eric Barone) рассказал о том, что в обновлении 1.5 добавит режим разделённого экрана для четырёх человек. Хотя проект уже некоторое время имеет функцию кооперативной игры, скоро вы сможете узнать наверняка, что никто из ваших товарищей не занимается пустяками.

Барон предоставил скриншот кооперативного режима в Twitter. В последующей записи разработчик рассказал, что, хотя все платформы получат возможность совместной игры с разделённым экраном, только на ПК вы сможете пригласить ещё трёх человек. Однако внимательные геймеры заметили, что на скриншотах изображено гораздо большее. Оказалось, в записи Барона скрывается ряд новых функций. Например, пустынные фермы, сундуки, украшения и возможность зажигать факелы на заборе.

Nee things is see in this picture:
Ginger root
Cool slime
New plants
Beetles on crops?
Can place torches on top of fence posts
Telephone stand
2 new green chests
2 New artisan equipment
Solar essence statue
New clothes?
New tv dinner stand thing? pic.#twitter#.com/m7umvvUB6L

— Bailey (@Ivy9999999) October 16, 2020

Последнее обновление Stardew Valley вышло в конце 2019 года. Известно, что апдейт 1.5 добавит много контента, связанного с искусственным интеллектом, а также банановые деревья.

Stardew Valley вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS и Android.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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