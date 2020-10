В Stardew Valley появится режим разделённого экрана

Создатель фермерского симулятора Stardew Valley Эрик Барон (Eric Barone) рассказал о том, что в обновлении 1.5 добавит режим разделённого экрана для четырёх человек. Хотя проект уже некоторое время имеет функцию кооперативной игры, скоро вы сможете узнать наверняка, что никто из ваших товарищей не занимается пустяками.

Барон предоставил скриншот кооперативного режима в Twitter . В последующей записи разработчик рассказал, что, хотя все платформы получат возможность совместной игры с разделённым экраном, только на ПК вы сможете пригласить ещё трёх человек. Однако внимательные геймеры заметили, что на скриншотах изображено гораздо большее. Оказалось, в записи Барона скрывается ряд новых функций. Например, пустынные фермы, сундуки, украшения и возможность зажигать факелы на заборе.

Nee things is see in this picture:

Ginger root

Cool slime

New plants

Beetles on crops?

Can place torches on top of fence posts

Telephone stand

2 new green chests

2 New artisan equipment

Solar essence statue

New clothes?

New tv dinner stand thing? pic.#twitter#.com/m7umvvUB6L

— Bailey (@Ivy9999999) October 16, 2020