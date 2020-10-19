Судьба Banjo-Kazooie и Conker находится в руках Rare, а не Microsoft

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) обсудил с Kotaku возвращение классических франшиз, таких как Banjo-Kazooie и Conker. По его словам, первостепенно важно, чтобы этого желала сама Rare, а не Microsoft . Но он добавил, что британской студии нравится пробовать новые вещи, упомянув Sea of Thieves, Everwild и недавнюю Battletoads.

На Xbox One студия Rare успешно переопределилась с направлением после многих лет выпуска семейных игр под руководством Microsoft . В эпоху Nintendo 64, когда разработчик принадлежал «большой N», он разрабатывал такие повлиявщие на индустрию проекты, как Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day. Сейчас этими франшизами владеет Microsoft и поклонники нередко взывают к корпорации возродить данные игровые серии. Уже сейчас, если верить инсайдерам, в разработке находится проект во вселенной Perfect Dark. Но что насчёт Banjo-Kazooie и Conker?

«Я оставляю за студиями решение, над чем они хотят работать, — сказал Фил Спенсер. — Я очень уважаю Rare и ту работу, которую она делает. Ей нравится создавать новые вещи, и она добилась успеха с Sea of ??Thieves. Думаю, команде очень нравится Everwild. Но и реакция на Battletoads была приятной. Я также считаю, что [студия-партнёр] Dlala хорошо поработала над игрой. Так что баланс всегда важен. Мой почтовый ящик полон просьбами: ?Пусть каждая студия выпускает [игру по новой интеллектуальной собственности]». А также: ?По какой причине вы вернули Crimson Skies и Blinx??».

В настоящее время студия Rare занята производством Everwild, которая выйдет на ПК, Xbox Series X и S.



