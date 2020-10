Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve выпустила новую версию проекта Proton 5.13-1, который основан на Wine и предназначен для запуска в Linux-системах игр, созданных для платформы Windows и распространяемых через Steam.

Новая версия Proton переведена на Wine 5.13. Разработчики перенесли 256 патчей из Proton в upstream, благодаря чему они стали частью Wine. Кроме того, инструмент DXVK, обеспечивающий трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлён до версии 1.7.2. Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX обновлены до версии 20.10.

Реализация DirectX 12 переведена на использование VKD3D-Proton, который представляет собой ответвление от vkd3d, включающее в себя специфические изменения, оптимизации и улучшения, необходимые для повышения качества работы игр для Windows на базе Direct3D 12. Ещё была реализована поддержка всех видов воспроизведения видео, за счёт чего удалось интегрировать совместимость с играми, которые используют старые видеобиблиотеки. Разработчики улучшили поддержку систем с несколькими мониторами, интеграцию с клиентом Steam и многое другое.

В новой версии Proton появилась поддержка Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes, Final Fantasy XV, Sea of Thieves, Star Wars: Battlefront II (2017), Call of Duty: WWII, Call of Duty: Infinite Warfare, DIRT Rally 2 и др.

Напомним, проект Proton делает возможным запуск в Linux-клиенте игр из каталога Steam, которые поставляются для Windows. В пакет включены реализации DirectX 9/10/11 и DirectX 12, которые работают через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan. Для повышения производительности многопоточных игр предусмотрена поддержка механизмов esync и futex/fsync.