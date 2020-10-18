Классические квесты LucasArts появятся в Xbox Game Pass 29 октября

Классические квесты LucasArts появятся в Xbox Game Pass 29 октября

Байкер, турагент и щупальце заходят в бар… Это не начало плохого анекдота, а, скорее, очередной аргумент Microsoft, призванный убедить подписаться на службу Xbox Game Pass. Начиная с 29 октября переиздания классических приключенческих игр LucasArts — Full Throttle, Grim Fandango и Day of the Tentacle — появятся в игровом подписочном сервисе.

А владельцы более дорогой подписки Game Pass Ultimate смогут играть в упомянутые квесты на Xbox, ПК и Android с синхронизацией сохранений через облако. Все три приключенческих игры была разработаны и изданы компанией LucasArts в 1990-х годах и стали в своё время культовыми.

Классические квесты LucasArts появятся в Xbox Game Pass 29 октября

Когда Disney закрыла студию разработки игры в 2013 году после приобретения Lucasfilm в 2012-м, принадлежащая Тиму Шейферу (Tim Schafer) компания Double Fine выкупила права на эти игры и решила их переиздать для нового поколения игроков (а также ностальгирующих «стариков»).

Классические квесты LucasArts появятся в Xbox Game Pass 29 октября

Microsoft приобрела Double Fine в прошлом году, и что может быть лучше для дальнейшего роста количества подписчиков Xbox Game Pass, как не добавление новых игр в каталог. Наконец, ожидание подходит к концу — разработчики сдержали обещание и выпустят игры на Xbox до конца года, несмотря на трудности, связанные с пандемией.

Классические квесты LucasArts появятся в Xbox Game Pass 29 октября

До последнего времени перечисленные проекты выходили где угодно, но только не на консолях Microsoft — на ПК, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch и даже мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Что касается того, в какой из трёх квестов стоит сыграть первым, то ответить сложно: каждый поклонник даст собственный ответ.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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