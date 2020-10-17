Онлайн-шутер Enlisted в антураже Второй мировой выйдет на Xbox Series X и S 10 ноября

Онлайн-шутер Enlisted в антураже Второй мировой выйдет на Xbox Series X и S 10 ноября

Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о том, что выпустят на Xbox Series X и S онлайн-шутер в антураже Второй мировой войны Enlisted. Он выйдет в качестве временного консольного эксклюзива 10 ноября, в день поступления систем Microsoft в продажу.

Enlisted появится на Xbox Series X и S в виде предварительной версии. Для доступа к ней потребуется приобрести «Набор основателя». Когда состоится полноценный релиз шутера, он перейдёт на условно-бесплатную модель.

Шутер работает на новой версии движка Dagor, который используется в War Thunder и Cuisine Royale. На Xbox Series X и S проект будет иметь технологию трассировки лучей Ray Traced Global Illumination собственной разработки. Он просчитывает естественное освещение игрового мира и динамически реагирует на взрывы и разрушения объектов. Кроме того, разработчики заявили, что Enlisted на Xbox Series X будет работать в разрешении 4K, а на Xbox Series S — в 1440p. Производительность обеих версий будет одинакова — «стабильные» 60 кадров в секунду.

ПК-версия Enlisted выйдет в раннем доступе Steam в этом году. Однако Gaijin Entertainment и Darkflow Software не упомянули, состоится ли релиз одновременно с версией для Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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