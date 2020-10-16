Видео: создатели Cyberpunk 2077 показали доступный в игре транспорт, включая Porsche Джонни Сильверхенда

Как и было обещано, львиную долю четвёртого выпуска информационной передачи Night City Wire разработчики Cyberpunk 2077 посвятили транспорту, который будет доступен игрокам в Найт-Сити.

Четырёхколёсные средства передвижения представлены в нескольких классах: экономкласс, представительский, спецтранспорт (грузовики, танки), спорткары, гиперкары.

Помимо вымышленных машин, в Cyberpunk 2077 найдётся место и вполне реальным моделям: в частности, речь идёт об использовавшемся Джонни Сильверхендом автомобиле Porsche 911 Turbo образца 1977 года.

Связь Сильверхенда с транспортом в Cyberpunk 2077 на этом не заканчивается — за дизайн и звук двухколёсных средств передвижения в игре отвечает ARCH Motorcycle, сооснователем которой является Киану Ривз (Keanu Reeves).

Помимо прочего, благодаря сотрудничеству с ARCH Motorcycle в Cyberpunk 2077 появится мотоцикл, основанный на ещё не запущенной в продажу модели Method 143 производства ARCH Motorcycle.

Для записи звуков автомобилей CD Projekt RED привлекла многократного чемпиона Польши по ралли Томаша Чопика (Tomasz Czopik), а захват аудио производился на гоночной трассе.

В прикреплённом ниже видео разработчики продемонстрировали, какие типы машин записывали и сколько микрофонов команде приходилось навешивать на одно транспортное средство для создания правдоподобного звучания.

Кроме того, разработчики напомнили, что автомобили и мотоциклы в Cyberpunk 2077 можно призвать по аналогии с Плотвой из The Witcher 3: Wild Hunt, и пообещали реализовать в игре несколько видов гонок.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Благодаря обратной совместимости в день выхода игра будет доступна на PS5, Xbox Series X и S.



