Киберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом году

Киберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом году

Независимая студия Anshar на сайте Kickstarter сообщила о вынужденном переносе премьеры своей краудфандинговой киберпанковой RPG под названием Gamedec на 2021 год.

Напомним, релиз Gamedec ожидался до конца текущего года как минимум на ПК (Steam, GOG). Версия для Nintendo Switch изначально была заявлена на 2021-й, так что для этой платформы ничего не изменилось.

В обращении по поводу переноса разработчики также упомянули «другие консоли» и заявили, что на данном этапе не могут гарантировать одновременный выход игры на ПК и приставках.

Киберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом году

В отличие от большинства недавних переносов, решение отложить выпуск Gamedec оказалось связано не с текущей обстановкой в мире, а с критикой игры сообществом и журналистами.

«Идеи и предложения, озвученные в опросах и превью представителями прессы и создателями контента, были честными и иногда жёсткими, но всегда полезными и проницательными», — признали разработчики.

Киберпанковый ролевой детектив Gamedec не выйдет в этом году

В результате команда Anshar Studios поняла, что идёт верной дорогой, но пространство для совершенствования Gamedec ещё есть: в частности, авторы обмолвились о необходимости повышения качества диалогов.

В Gamedec обещают одиночное приключение без боевой системы, возможность вжиться в роль детектива, расследующего преступления в виртуальных мирах, и адаптацию игры к решениям пользователя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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