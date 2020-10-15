WB Games Montreal создаёт не только Gotham Knights, но и ААА-игру по новой интеллектуальной собственности

WB Games Montreal создаёт не только Gotham Knights, но и ААА-игру по новой интеллектуальной собственности

В августе текущего года на онлайн-фестивале DC Fandome студия WB Games Montreal анонсировала экшен в открытом мире Gotham Knights о союзниках Бэтмена, которые после его смерти пытаются защищать Готэм. Однако разработчики сейчас трудятся и над второй ААА-игрой. Её пока не анонсировали, но уже известно, что проект создаётся по новой интеллектуальной собственности.

Информация взята с официального сайта WB Games Montreal, а точнее, страницы с вакансией старшего программиста геймплея и анимаций. В описании должности сказано, что потенциальный сотрудник будет «работать со своей командой над ААА-игрой по новой интеллектуальной собственности». К сожалению, больше никаких подробностей о пока не анонсированном проекте получить не удалось. Список требований к кандидату включает пункт с «опытом работы над играми для PS4 и Xbox One». Вероятно, будущий релиз состоится на консолях двух поколений. Студия также указала, что приветствуется знание Unreal Engine 4, но используется ли этот движок, пока сказать сложно.

Gotham Knights

Gotham Knights

Напомним: Gotham Knights от WB Games Montreal выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата выпуска пока не названа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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