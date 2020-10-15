WB Games Montreal создаёт не только Gotham Knights, но и ААА-игру по новой интеллектуальной собственности

В августе текущего года на онлайн-фестивале DC Fandome студия WB Games Montreal анонсировала экшен в открытом мире Gotham Knights о союзниках Бэтмена, которые после его смерти пытаются защищать Готэм. Однако разработчики сейчас трудятся и над второй ААА-игрой. Её пока не анонсировали, но уже известно, что проект создаётся по новой интеллектуальной собственности.

Информация взята с официального сайта WB Games Montreal, а точнее, страницы с вакансией старшего программиста геймплея и анимаций. В описании должности сказано, что потенциальный сотрудник будет «работать со своей командой над ААА-игрой по новой интеллектуальной собственности». К сожалению, больше никаких подробностей о пока не анонсированном проекте получить не удалось. Список требований к кандидату включает пункт с «опытом работы над играми для PS4 и Xbox One». Вероятно, будущий релиз состоится на консолях двух поколений. Студия также указала, что приветствуется знание Unreal Engine 4, но используется ли этот движок, пока сказать сложно.

Gotham Knights

Напомним: Gotham Knights от WB Games Montreal выйдет в 2021 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата выпуска пока не названа.



