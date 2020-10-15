Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade

NVIDIA рассказала о сотрудничестве с Tencent Aurora Studios, благодаря которому в фэнтезийную MMORPG Moonlight Blade были добавлены эффекты глобального освещения на основе трассировки лучей. Компания опубликовала видеосравнение внешнего вида этой игры без эффектов RTX и с ними, а также сравнительный скриншот.

Moonlight Blade — это MMORPG в жанре фэнтези о боевых искусствах, созданная по мотивам произведений писателя-фантаста Гу Луна (Gu Long). Действие разворачивается в эпоху Северной династии Сун в Древнем Китае. И хотя в наших краях это название мало о чём говорит, в Китае это одна из самых успешных MMORPG — в неё ежедневно играют миллионы.

В игре используется игровой движок QuickSilverX, разработанный Tencent Aurora Studios, и применены эффекты глобального освещения и фонового затенения с трассировкой лучей. Moonlight Blade поддерживает динамическую смену дня и ночи, благодаря чему разница между методами обычного растрирования и расчётами на основе трассировки выглядит особенно эффектно. Солнечное освещение богаче и теплее, а тени — реалистичнее. Разработчики утверждают, что использование трассировки лучей значительно расширило их возможности дизайна и оформления уровней.

Президент Tencent Aurora Studios Итан Ю отметил: «В течение долгого времени мы стремились создавать миры кинематографического качества для игроков, и поддержка картами NVIDIA трассировки лучей в реальном времени в видеоиграх стало решающим шагом на пути к воплощению этого видения. Команда разработчиков очень довольна улучшением качества графики и производительности за счёт трассировки лучей в реальном времени. Мы продолжим тесно сотрудничать с NVIDIA, чтобы создавать более обширные, реалистичные и красивые игровые миры».



