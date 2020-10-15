Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade

Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade

NVIDIA рассказала о сотрудничестве с Tencent Aurora Studios, благодаря которому в фэнтезийную MMORPG Moonlight Blade были добавлены эффекты глобального освещения на основе трассировки лучей. Компания опубликовала видеосравнение внешнего вида этой игры без эффектов RTX и с ними, а также сравнительный скриншот.

Moonlight Blade — это MMORPG в жанре фэнтези о боевых искусствах, созданная по мотивам произведений писателя-фантаста Гу Луна (Gu Long). Действие разворачивается в эпоху Северной династии Сун в Древнем Китае. И хотя в наших краях это название мало о чём говорит, в Китае это одна из самых успешных MMORPG — в неё ежедневно играют миллионы.

В игре используется игровой движок QuickSilverX, разработанный Tencent Aurora Studios, и применены эффекты глобального освещения и фонового затенения с трассировкой лучей. Moonlight Blade поддерживает динамическую смену дня и ночи, благодаря чему разница между методами обычного растрирования и расчётами на основе трассировки выглядит особенно эффектно. Солнечное освещение богаче и теплее, а тени — реалистичнее. Разработчики утверждают, что использование трассировки лучей значительно расширило их возможности дизайна и оформления уровней.

Президент Tencent Aurora Studios Итан Ю отметил: «В течение долгого времени мы стремились создавать миры кинематографического качества для игроков, и поддержка картами NVIDIA трассировки лучей в реальном времени в видеоиграх стало решающим шагом на пути к воплощению этого видения. Команда разработчиков очень довольна улучшением качества графики и производительности за счёт трассировки лучей в реальном времени. Мы продолжим тесно сотрудничать с NVIDIA, чтобы создавать более обширные, реалистичные и красивые игровые миры».

Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade

Видео: глобальное освещение на основе трассировки лучей появилось в Moonlight Blade


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Добро пожаловать на рубежи»: Torchlight III получила обзорный трейлер перед выходом из раннего доступа«Добро пожаловать на рубежи»: Torchlight III получила обзорный трейлер перед выходом из раннего доступа
Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5Sony: разработчикам решать, добавлять ли перенос сохранений игр с PS4 на PS5
Видео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series XВидео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series X
Тизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star CitizenТизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star Citizen
Студия-разработчик Star Wars: Squadrons уже взялась за «несколько неанонсированных проектов»Студия-разработчик Star Wars: Squadrons уже взялась за «несколько неанонсированных проектов»
Блок рекламы


Похожие новости
Паркур героев популярных игр в реальной жизни: видеоПаркур героев популярных игр в реальной жизни: видео
Видео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series XВидео: десятки минут игрового процесса Yakuza: Like a Dragon в версии для Xbox Series X
Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4
Видео: названа точная дата выхода файтинга Guilty Gear: StriveВидео: названа точная дата выхода файтинга Guilty Gear: Strive
Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5
Видео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфоновВидео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфонов
Видео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter RiseВидео: Capcom представила новинки серии в трейлере Monster Hunter Rise
Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second ExtinctionВидео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction
Microsoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda SoftworksMicrosoft за рекордную сумму покупает одного из крупнейших производителей видеоигр Bethesda Softworks
Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде XboxВидео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox
Последние новости
Подгружаем последние новости