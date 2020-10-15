Милла Йовович поменяла зомби на гигантских монстров в первом полноценном трейлере Monster Hunter

Милла Йовович поменяла зомби на гигантских монстров в первом полноценном трейлере Monster Hunter

Недавно Sony поделилась тизером экранизации Monster Hunter, которая в отечественном прокате выйдет под названием «Охотник на монстров». Теперь представлен полноценный трейлер грядущей картины режиссёра Пола Андерсона (Paul W.S. Anderson), причём на русском языке.

«Параллельно нашему существует иной мир, где правят крайне опасные и наделённые невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и её отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости», — сообщает официальное описание картины.

Роль Артемис исполняет Милла Йовович (Milla Jovovich), которая ранее уже прославилась в экранизациях Resident Evil («Обитель зла») — только теперь ей предстоит бороться не с армиями зомби, а противостоять вторжению огромных монстров на Землю. Охотника играет Тони Джа (Tony Jaa), ранее снимавшийся в «Форсаже 7».

Милла Йовович поменяла зомби на гигантских монстров в первом полноценном трейлере Monster Hunter

Артемис не знает, как убивать монстров (всё же это не совсем то, с чем приходится иметь дело большинству людей на Земле) — ей и команде придётся освоить новое оружие благодаря союзнику из иного мира. Судя по трейлеру, бои будут разворачиваться как во вселенной Monster Hunter, так и на Земле. Похоже, фильм отходит от серии Capcom, но если кино окажется хорошим, вряд ли многие будут против (впрочем, на глубокие диалоги уж точно не стоит рассчитывать).

Милла Йовович поменяла зомби на гигантских монстров в первом полноценном трейлере Monster Hunter

Среди других актёров можно упомянуть следующих: Ти-Ай (T.I.), снимавшийся в «Человеке-муравье»; Миган Гуд (Meagan Good), игравшая в «Шазаме!»; Диего Бонета (Diego Boneta), ранее участвовавший в «Терминаторе: Тёмные судьбы»; Джош Хелман (Josh Helman) из «Безумный Макс: Дорога ярости»; Чжин Ау-Юн (Jin Au-Yeung) из «Двойного форсажа»; и Рон Перлман (Ron Perlman) из «Хеллбоя».

Планируется, что «Охотник на монстров» выйдет в кинотеатральный прокат в декабре этого года, но, как и почти с каждым фильмом этого года, его показы могут быть отложены.

Милла Йовович поменяла зомби на гигантских монстров в первом полноценном трейлере Monster Hunter


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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