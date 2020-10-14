Первые скриншоты Асгарда и Йотунхейма — мифических миров, которые появятся в Assassin\'s Creed Valhalla

Первые скриншоты Асгарда и Йотунхейма — мифических миров, которые появятся в Assassin's Creed Valhalla

Недавно художественный директор Assassin's Creed Valhalla Рафаэль Лакост (Raphael Lacoste) недвусмысленно намекнул, что в грядущей игре Ubisoft Montreal появится Асгард. Когда новость разошлась по всем профильным сайтам, французское издательство решило подтвердить информацию и параллельно поделиться свежими подробностями. Оказывается, в проекте будет ещё и Йотунхейм — другой мир из скандинавской мифологии.

Новыми деталями поделился официальный аккаунт Ubisoft Nordic в Twitter: «В Assassin's Creed Valhalla Валка Провидица поможет совершить прыжок за пределы реальности, в мифологические миры Асгард и Йотунхейм».

Первые скриншоты Асгарда и Йотунхейма — мифических миров, которые появятся в Assassin's Creed Valhalla

К сообщению разработчики прикрепили скриншоты упомянутых регионов. Асгард выглядит величественно, отличается изысканной архитектурой и присутствием Биврёста — моста, который соединяет пристанище богов с остальными мирами. Йотунхейм, наоборот, холоден и суров. Здесь царит вечная зима, а дома ледяных великанов сооружены прямиком на больших скалах.

Первые скриншоты Асгарда и Йотунхейма — мифических миров, которые появятся в Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и в Google Stadia. На PS5 проект появится в день релиза консоли — 12 ноября в США и нескольких других странах и 19 ноября в остальном мире.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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