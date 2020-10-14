Паркур героев популярных игр в реальной жизни: видео

Ассасин, человек-паук, главные герои игр Vector и Watch Dogs — мы собрали для вас видео, в которых каскадеры и спортсмены повторяют трюки этих персонажей в реальной жизни.

Первое видео посвящено миру Assassin's Creed, а именно четвертой его части под названием «Черный флаг». В нем паркурист Девин Грэм изображает Эдварда Кенуэя — главного персонажа «пиратской» части серии Assassin's Creed. Пробегая по городским улицам, Девин перепрыгивает через столы и сидящих за ними людей, перелетает через машины и забирается на здания. Видео было создано специально для фестиваля комиксов Comic-Con.

Следующее видео посвящено одному из наиболее популярных героев американских комиксов — Человеку-пауку. Его подготовили и сняли ребята с YouTube-канала Improv Everywhere. По сюжету преступник в маске украл девушку, похожую на возлюбленную Человека-паука Мэри Джейн Уотсон. Держа девушку на руках, «преступник» бежит по улицам Манхэттена, пока женщина на выкрикивает «Человек-паук!», показывая пальцем на фигуру, стоящую на краю 20-этажного здания. По законам жанра, спортсмен в облачении супергероя спускается с крыши и побеждает преступника.

Еще один ролик посвящен мобильной игре Vector и повторению трюков, которые совершает в ней главный герой. По сюжету игры главный герой сбегает из «цифрового рабства» и всю игру ему приходится убегать от преследующих его полицейских, которые хотят снова вставить чип в его голову и подчинить сознание. В ходе прохождения уровней игроку надо изучать новые трюки и использовать их. Среди них двойное сальто назад и гейнер — сальто назад с одновременным продвижением вперед.

В последнем видео Девин Грэм (тот самый, что играл ассасина в первом видео подборки) изображает Эйдена Пирса — главного героя игры Watch Dogs производства Ubisoft. Действие игры и инсценировки, придуманной Грэмом, происходит в Чикаго. По сюжету видео главный герой видит по новостям, как полиция преследует машину, движущуюся с высокой скоростью. Взломав систему управления светофором в городе, Грэм в обличии Пирса переключает его сигнал на красный и преследуемая машина останавливается перед потоком машин. Но преступник сбегает с места происшествия и главному герою наперегонки с полицией приходится ловить его, используя весь свой арсенал трюков.



