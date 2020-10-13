Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4

Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4

Компания Softstar Entertainment и студии DOMO и Yooreka объявили о том, что ролевой экшен Xuan-Yuan Sword VII выйдет на PlayStation 4 и ПК 29 октября. Дата выхода версии для Xbox One не указана.

Сюжет Xuan-Yuan Sword VII уходит корнями в китайскую историю и мифологию. В роли спокойного мечника Тайши Чжао вам предстоит защитить свою любимую семью и отправиться в путешествие по охваченному хаосом царству, чтобы раскрыть правду. Ниже вы можете посмотреть третий трейлер проекта, музыку для которого написал композитор Ёко Симомура (Yoko Shimomura).

Игровой процесс проекта содержит сражения в реальном времени и головоломки. Боевая система на основе комбо предлагает сочетать активные навыки, уклонения, блоки и контратаки. Также в игре присутствует бамбуковый свиток, который можно использовать как ключ к Элизиуму, способный поглощать монстров, создавать предметы и многое другое. По мере прохождения вы найдёте ему много применений.

Видео: третий трейлер ролевого экшена Xuan-Yuan Sword VII и дата выхода версий для ПК и PS4

Примечательно, что ПК-версия Xuan-Yuan Sword VII поддерживает трассировку лучей на видеокартах серии NVIDIA RTX. О том, выйдет ли игра на консолях следующего поколения, неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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