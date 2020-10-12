«Добро пожаловать на рубежи»: Torchlight III получила обзорный трейлер перед выходом из раннего доступа

Разработчики из студии Echtra Games представили новый трейлер ролевого экшена Torchlight III, рассказывающий об основных особенностях игры. Релиз полной версии состоится завтра, 13 октября, на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One.

События Torchlight III происходят спустя сто лет после финала Torchlight II. Великие герои вернули мир в Новастрайю (Novastraia), но Эмберитовая Империя (Ember Empire) снова оказалась на грани уничтожения. Игрокам в очередной раз предстоит защищать страну от нетеримов (Netherim). «Чтобы спасти Новастрайю, им придётся собраться с мыслями и отправиться на рубежи в поисках славы и новых приключений. Они станут героями, которые нужны этому миру».

В Torchlight III можно играть в одиночку (в том числе без подключения к Интернету) или в кооперативе, поддерживающем до четырёх человек. На выбор — четыре класса персонажей с уникальными механиками. Героя может сопровождать питомец с различными умениями и настраиваемым внешним видом, которого разрешается усиливать при помощи предметов. В отличие от предыдущих частей, в третьей представлена система развития собственной крепости.

Разработка началась в 2016 году. В это время команда состояла из четырёх человек, которые трудились удалённо. В конце 2018-го авторы провели первые альфа-тесты. Затем состоялось ещё несколько этапов тестирования, а в январе 2020-го создатели под влиянием откликов тестировщиков сменили название и модель распространения проекта. 13 июня ролевой экшен появился в Steam Early Access.

«Какими бы ни были ваши отзывы — критическими или хвалебными — мы изо всех сил старались улучшить игру, добавить больше возможностей, настроек и контента, — написал в обновлении блога Steam Community генеральный директор Echtra Games и один из создателей серии Макс Шефер (Max Schaefer). — [...] Мы очень серьёзно относимся к каждому сообщению о найденных багах. Надеемся, прогресс, которого Torchlight III достигла за период раннего доступа, показал, насколько мы преданы сообществу поклонников».

В полную версию войдёт весь третий акт. Перед финальным релизом разработчики не станут обнулять прогресс пользователей — последний сброс произошёл в августе. Цена навсегда вырастет с $29,99 до $39,99.

На странице игры в Steam указаны только минимальные системные требования. Необходим компьютер с процессором не хуже четырехъядерного Intel или AMD с тактовой частотой 2,5 ГГц, не менее 4 Гбайт ОЗУ и видеокартой, не уступающей NVIDIA GeForce GTX 470 или AMD Radeon HD 6870. Torchlight III займёт 10 Гбайт на жёстком диске.

За всё время с момента выхода игра получила более пяти тысяч отзывов в Steam. В среднем они характеризуются как «смешанные». Многие покупатели остались разочарованы: по их словам, третья часть не слишком похожа на предшественниц и больше напоминает MMORPG или игры с общим миром вроде Destiny. Другие назвали Torchlight III достаточно увлекательной, выделив среди достоинств систему умений, сражения, интерфейс, музыку и совместный режим.

До конца года Torchlight III выпустят на Nintendo Switch.



