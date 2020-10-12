В Facebook ожил аккаунт вымышленной группы из Alan Wake — фанаты в ожидании новостей о серии

В Facebook ожил аккаунт вымышленной группы из Alan Wake — фанаты в ожидании новостей о серии

Facebook-аккаунт группы Old Gods Of Asgard — вымышленного музыкального коллектива из приключенческого экшена Alan Wake от Remedy Entertainment — внезапно подал первые за более чем десяток лет признаки жизни.

Первая и последняя публикации Old Gods Of Asgard датируются 24 сентября 2010 года, однако в прошлый четверг — 8 октября — сообщество без предупреждения обновило свою обложку.

В комментариях под записью о смене иконки профиля пользователи выразили надежду на новый альбом Old Gods Of Asgard или, что ещё предпочтительнее, новую игру во вселенной Alan Wake.

Могут ли на самом деле изменения в Facebook-сообществе вымышленной группы быть индикатором грядущих проектов или анонсов Remedy Entertainment, вопрос открытый, но фанатам энтузиазма не занимать.

В Facebook ожил аккаунт вымышленной группы из Alan Wake — фанаты в ожидании новостей о серии

Ранее Remedy Entertainment подтвердила, что события Alan Wake и вышедшего через девять лет после неё научно-фантастического экшена Control разворачиваются в одной и той же вселенной.

Площадкой для первого официального кроссовера так называемой Remedy Connected Universe стало дополнение AWE к Control, в котором главная героиня Джесси Фейден изучает произошедшее в городке Брайт-Фоллс из Alan Wake.

Alan Wake вышла в мае 2010 года на Xbox 360, а в феврале 2012-го добралась до PC. В будущем игра может появиться на новых платформах — издательскими правами на серию с недавних пор владеет Remedy Entertainment.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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