Студия-разработчик Star Wars: Squadrons уже взялась за «несколько неанонсированных проектов»

Руководитель EA Motive Патрик Клаус (Patrick Klaus) на официальном сайте студии рассказал о запуске звездолётного экшена Star Wars: Squadrons и планах команды на будущее.

Star Wars: Squadrons — первый целиком самостоятельный проект EA Motive — пришёлся на сложные времена для разработчиков (пандемия COVID-19), но коллектив продемонстрировал свою нацеленность на результат.

«Хочу поздравить их с выпуском нашей дебютной полностью самостоятельной игры, особенно в такой непростой период. Это оказался настоящий проект мечты. Было тяжело, но я рад, что нам удалась игра, которой наслаждаются геймеры и критики», — заявил Клаус.

По словам Клауса, Star Wars: Squadrons — лишь начало. В настоящее время EA Motive планирует расширение штата в связи с тем, что взялась за «несколько неанонсированных проектов».

«С нашей новой миссией мы пробуем множество вещей и тестируем целый ряд идей, привязываться к которым нельзя, потому что итерация и эксперименты — ключевой фактор при поиске чего-то стоящего», — уверен Клаус.

Тем временем Star Wars: Squadrons, похоже, не получит новый контент после релиза. Об этом сначала в июне, а затем буквально на прошлой неделе говорил творческий руководитель проекта Иэн Фрейзер (Ian Frazier).

Star Wars: Squadrons поступила в продажу 2 октября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store, Origin), PS4 и Xbox One. Журналисты встретили звездолётный экшен тепло — на Metacritic у игры от 79 до 82 баллов.



