Razer представила версию мыши Viper Ultimate в стилистике Cyberpunk 2077

Razer представила версию мыши Viper Ultimate в стилистике Cyberpunk 2077

В рамках RazerCon компания Razer продемонстрировала большое количество устройств для игровых ПК. От компьютерных корпусов ITX до Bluetooth-гарнитур и игрового кресла — и везде Razer внедряет технологии, позволяющие использовать Chroma RGB. Ещё компания анонсировала своё новое изделие по лицензии — мышь Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition.

Без док-станции Razer Mouse Dock Chroma мышь Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition обеспечивает около 70 часов автономной работы. Razer Viper Ultimate может похвастать разрешением 20 000 dpi, значение IPS (дюймов в секунду) составляет 650, а максимальное ускорение составляет 50G.

Этих показателей должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить точность и реакцию в соревновательных играх. Весит мышь всего 74 грамма, так что рука не должна сильно уставать от напряжённых схваток.

Razer представила версию мыши Viper Ultimate в стилистике Cyberpunk 2077

Razer представила версию мыши Viper Ultimate в стилистике Cyberpunk 2077

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition будет продаваться эксклюзивно в Razer Store. Сообщается, что мышь должна выйти на рынок в ноябре 2020 года (конкретная дата не объявлена, однако запуск Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября) по рекомендованной розничной цене $159,99. Поскольку это ограниченное издание комплектуется Razer Mouse Dock Chroma, цена на $30 выше по сравнению с обычной чёрной версией Razer Viper Ultimate объяснима.

Razer представила версию мыши Viper Ultimate в стилистике Cyberpunk 2077


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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