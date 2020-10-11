Традиционные «Ужасы на Хэллоуин» начнутся в Overwatch 13 октября

Blizzard Entertainment подтвердила, что в этом году внутриигровое событие «Ужасы на Хэллоуин» в соревновательном шутере Overwatch начнётся 13 октября. Как всегда, пользователи могут рассчитывать на новую тематическую косметику в виде костюмов, граффити, анимаций и значков игроков.

В коротком рекламном ролике в Twitter разработчики показали новые облики для D.Va, Собмры, Сигмы, Бригитты, Эхо и Уинстона. Наверняка и другие персонажи получат новые костюмы и анимации — подробнее об этом разработчики сообщат ближе к старту внутриигрового события.

Уууууу, страшно?

Ужасы на Хеллоуин начнутся 13 октября! pic.#twitter#.com/XCdLeoc40N — Overwatch (@OverwatchRU) October 10, 2020

Разумеется, вернётся и кооперативный режим «Месть Крысенштейна», где четверо смельчаков отбиваются от толп всё набирающих силу врагов под командованием ИИ. Героям необходимо защитить Адлерсбрунн от жутких противников: доктора Крысенштейна, его чудовища, таинственной колдуньи, Жнеца и Ведьмы из диких земель.

Возможно, будут и другие новшества. «Ужасы на Хэллоуин» продлятся до 3 ноября. В это время все контейнеры будут тематическими и предложат как свежую косметику, так и предметы прошлых лет. Во время внутриигрового события предметы прошлых лет можно будет приобретать по сниженной цене за внутриигровую валюту.

Overwatch доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.



