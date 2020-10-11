Ролевой шутер The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas выйдет в Steam 23 октября

Private Division и Obsidian Entertainment объявили о том, ролевой шутер The Outer Worlds выйдет в Steam 23 октября. После этой даты он перестанет быть эксклюзивом Epic Games Store на ПК.

Изначально The Outer Worlds вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2019 года,а в июне 2020-го добралась до Nintendo Switch. Действие научно-фантастической RPG разворачивается в далёком будущем. Человечество устремилось к звёздам и начало заселять галактику. Вы являетесь одним из тех, кто отправился на корабле поселенцев в самую дальнюю земную колонию.

К сожалению, транспорт так и не добрался до места назначения, оставшись висеть в космосе из-за поломки. Спустя сотню лет вас будит учёный, который оказывается преступником. Он утверждает, что вы — избранный. Только вам под силу спасти корпоративную колонию от тирании группировок, которые сражаются за власть. В ходе приключения вы сможете нанять верную команду, каждый член которой имеет собственную историю и характер.



