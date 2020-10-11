Ролевой шутер The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas выйдет в Steam 23 октября

Ролевой шутер The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas выйдет в Steam 23 октября

Private Division и Obsidian Entertainment объявили о том, ролевой шутер The Outer Worlds выйдет в Steam 23 октября. После этой даты он перестанет быть эксклюзивом Epic Games Store на ПК.

Изначально The Outer Worlds вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2019 года,а в июне 2020-го добралась до Nintendo Switch. Действие научно-фантастической RPG разворачивается в далёком будущем. Человечество устремилось к звёздам и начало заселять галактику. Вы являетесь одним из тех, кто отправился на корабле поселенцев в самую дальнюю земную колонию.

К сожалению, транспорт так и не добрался до места назначения, оставшись висеть в космосе из-за поломки. Спустя сотню лет вас будит учёный, который оказывается преступником. Он утверждает, что вы — избранный. Только вам под силу спасти корпоративную колонию от тирании группировок, которые сражаются за власть. В ходе приключения вы сможете нанять верную команду, каждый член которой имеет собственную историю и характер.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3DГлава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D
На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии местаНа Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места
Тизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star CitizenТизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star Citizen
Godfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПКGodfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПК
Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second ExtinctionВидео: яркое убийство тираннозавра-мутанта и охота за данными в трейлере шутера Second Extinction
Командный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октябряКомандный файтинг HyperBrawl Tournament выйдет на ПК и консолях 20 октября
10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами10 ноября в Gears Tactics выйдет обновление с Джеком и новыми врагами
Автор книг о Гарри Поттере не участвует в разработке ролевой игры Hogwarts LegacyАвтор книг о Гарри Поттере не участвует в разработке ролевой игры Hogwarts Legacy
Тактическая стратегия Phoenix Point от создателя X-COM доберётся до Steam уже 10 декабряТактическая стратегия Phoenix Point от создателя X-COM доберётся до Steam уже 10 декабря
Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через годSony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год
Marvel’s Spider-Man всё-таки выйдет на PS5, но пока лишь в комплекте с Miles MoralesMarvel’s Spider-Man всё-таки выйдет на PS5, но пока лишь в комплекте с Miles Morales
Соревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 годаСоревновательная аркада Roller Champions выйдет в начале 2021 года
Yakuza: Like a Dragon выйдет 10 ноября на Xbox Series X и S — дата релиза остальных версий оказалась под вопросомYakuza: Like a Dragon выйдет 10 ноября на Xbox Series X и S — дата релиза остальных версий оказалась под вопросом
Видео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 годуВидео: переиздание шутера SiN выйдет на ПК в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости