Джон Ромеро заявил, что Думгай — это и есть имя главного героя DOOM

Бывший программист id Software и разработчик DOOM Джон Ромеро (John Romero) назвал настоящее имя главного героя серии демонических шутеров. По его словам, единственным вариантом является Думгай (Doom Guy). Об этом Ромеро заявил в твиттере .

Более 20 лет этот вопрос оставался открытым. В романах по мотивам шутерной серии главному герою давали имя Флинн Таггарт и Джон Кейн. В последних двух играх (DOOM (2016) и DOOM Eternal) его называли Doom Slayer — Палач Рока в русской локализации.

Doom Guy's name is Doom Guy. https://t.co/jy9vBVKzPR — ???? ?????? (@romero) October 9, 2020

Последней частью серии является DOOM Eternal, вышедшая в марте 2020 года. Шутер получил восторженные отзывы, набрав 88 баллов на Metacritic. Кроме того, 20 октября выйдет первое сюжетное дополнение к игре — The Ancient Gods, Part One.



