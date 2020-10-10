«Какого чёрта, ребята»: авторы Baldur's Gate 3 показали усреднённого персонажа игроков

Студия Larian рассказала в Steam, что сильно удивилась самому популярному варианту создания персонажа в Baldur’s Gate 3. Сперва разработчик даже подумал, что система аналитики не работала. Но она была в порядке. Выяснилось, что игроки преимущественно создают смазливого человека-мужчину класса лекарь.

«Поздравляем, вы сделали обычного жителя. Какого чёрта, ребята, — написала Larian Studios. — Мы дали вам демонические глаза, рога и даже хвосты. Мы очень разочарованы. Пуститесь во все тяжкие. Мы много работали над этим!»

Конечно, заявление разработчиков носит шуточный характер. Larian Studios таким образом отметила, что собирает аналитические данные о вашей игре в фоновом режиме.

«Мы поделимся дополнительной информацией и данными в следующей публикации в сообществе, но пока вы должны знать, что не только отчёты об ошибках помогают нам решать проблемы и улучшать игру. У нас есть система анонимной аналитики, работающая в фоновом режиме, которая показывает нам многое из того, как играют в игру, и, следовательно, как мы можем её улучшить», — добавила студия.

Следующее крупное обновление Baldur’s Gate 3 будет включать в себя множество исправлений сцен и анимаций, а также сбоев пользовательского интерфейса. Игра вышла в раннем доступе Steam 6 октября этого года.



