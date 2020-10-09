Тизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star Citizen

Глава Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) недавно заверил, что производство Star Citizen не затянется ещё на 10–20 лет. Дабы подтвердить эти заявления, студия поделилась новым тизером Squadron 42. Правда, информативным его не назовешь: это лишь космическая станция ??Асьедо из системы Один — её игроки посетят в числе первых мест во время сюжетной кампании Squadron 42.

Полноценное свежее видео, посвящённое Squadron 42, выйдет в эфир в субботу на официальном канале Star Citizen на YouTube. Ожидается, что Крис Робертс, вице-президент по развитию Брайан Чемберс (Brian Chambers) и творческий директор Ник Элмс (Nick Elms) расскажут о процессе разработки игры. Этого рассказа поклонники ждали давно.

Но это не все новости от Cloud Imperium Games: выпущено также обновление альфа-версии многопользовательской игры Star Citizen. Обновление 3.11 добавило три новых стартовых корабля для новичков серии Origin 100, механику Force Reactions версии Т1 (игрока будут сбивать с ног при столкновениях или попадании снаряда), улучшило вид планет и лун путём замены текстур и других изменений, изменило механику тюрьмы и преступников, добавило новый интерфейс инвентаря.

Также обновление 3.11 принесло анонсированные ранее послабления демилитаризованной зоны (Armistice Zone) — пока вокруг станций отдыха и станций на орбитах планет. Теперь их не защищают невидимые стены (на смену им пришли турели), а вблизи можно применять корабельные орудия.

Очевидно, всё это — часть празднования дня рождения Star Citizen, где пилоты могут рассчитывать на такие бесплатные подарки, как костюм со шлемом, пистолет Iridescent, украшение для корабля. Также в игре проходит событие в духе Хэллоуина под названием Day of the Vara, которое продлится до 31 октября.



