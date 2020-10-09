Тизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star Citizen

Тизер Squadron 42 и выход альфа-обновления 3.11 для Star Citizen

Глава Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) недавно заверил, что производство Star Citizen не затянется ещё на 10–20 лет. Дабы подтвердить эти заявления, студия поделилась новым тизером Squadron 42. Правда, информативным его не назовешь: это лишь космическая станция ??Асьедо из системы Один — её игроки посетят в числе первых мест во время сюжетной кампании Squadron 42.

Полноценное свежее видео, посвящённое Squadron 42, выйдет в эфир в субботу на официальном канале Star Citizen на YouTube. Ожидается, что Крис Робертс, вице-президент по развитию Брайан Чемберс (Brian Chambers) и творческий директор Ник Элмс (Nick Elms) расскажут о процессе разработки игры. Этого рассказа поклонники ждали давно.

Но это не все новости от Cloud Imperium Games: выпущено также обновление альфа-версии многопользовательской игры Star Citizen. Обновление 3.11 добавило три новых стартовых корабля для новичков серии Origin 100, механику Force Reactions версии Т1 (игрока будут сбивать с ног при столкновениях или попадании снаряда), улучшило вид планет и лун путём замены текстур и других изменений, изменило механику тюрьмы и преступников, добавило новый интерфейс инвентаря.

Также обновление 3.11 принесло анонсированные ранее послабления демилитаризованной зоны (Armistice Zone) — пока вокруг станций отдыха и станций на орбитах планет. Теперь их не защищают невидимые стены (на смену им пришли турели), а вблизи можно применять корабельные орудия.

Очевидно, всё это — часть празднования дня рождения Star Citizen, где пилоты могут рассчитывать на такие бесплатные подарки, как костюм со шлемом, пистолет Iridescent, украшение для корабля. Также в игре проходит событие в духе Хэллоуина под названием Day of the Vara, которое продлится до 31 октября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графикиШутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики
Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster HunterГрандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter
Godfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПКGodfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПК
Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5Видео: японские блогеры продемонстрировали работу нескольких игр на PlayStation 5
Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3DГлава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D
Блок рекламы


Похожие новости
Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster HunterГрандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter
Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5Слава любой ценой: Lucid Games рассказала о предстоящем экшене Destruction AllStars для PS5
Разработчики Halo Infinite пока не определились с новой датой выхода даже между собойРазработчики Halo Infinite пока не определились с новой датой выхода даже между собой
Объявлена дата выхода постапокалиптического ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139…Объявлена дата выхода постапокалиптического ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139…
Новый трейлер и подробности о выходящем вскоре пиратском боевике King of SeasНовый трейлер и подробности о выходящем вскоре пиратском боевике King of Seas
Релиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 годРелиз Spacebase Startopia перенесли на 2021 год
Объявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the BeholderОбъявлена дата выхода ролевой игры Vaporum: Lockdown в духе Eye of the Beholder
Слухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябреСлухи: коронавирус поставил под угрозу выход ремастера трилогии Mass Effect в октябре
Объявлена дата выхода PS4-версии JRPG Ys IX: Monstrum NoxОбъявлена дата выхода PS4-версии JRPG Ys IX: Monstrum Nox
Эпические кампании и кооперативные миссии: Blizzard рассказала о том, что должно быть в потенциальной StarCraft 3Эпические кампании и кооперативные миссии: Blizzard рассказала о том, что должно быть в потенциальной StarCraft 3
Последние новости
Подгружаем последние новости