Раскрыт размер Assassin's Creed Valhalla на Xbox One, Xbox Series X и Series S

В магазине Microsoft Store обновилась страница Assassin's Creed Valhalla для консолей Xbox текущего и следующего поколений. Благодаря этому удалось узнать, сколько места будет занимать грядущий экшен Ubisoft Montreal. Как ни странно, но размер игры значительно меньше, чем у многих современных ААА-проектов.

Assassin's Creed Valhalla на Xbox One, Xbox Series X и Series S займёт 50,01 Гбайт. Это немало, но показатель не покажется таким уж впечатляющим при сравнении с другими современными ААА-проектами: например, первый эпизод ремейка Final Fantasy VII «весит» 100 Гбайт, а The Last of Us Part II — около 80 Гбайт. Если удариться в крайности, можно вспомнить о размере ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare, которая недавно перестала помещаться на 250-Гбайт SSD. Впрочем, размер Valhalla сопоставим с требованием к пространству Ghost of Tsushima (50 Гбайт).

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia. На PlayStation 5 игра появится в день релиза консоли — 12 ноября в США и избранных странах и 19 ноября в остальном мире.