На Nintendo подали в суд из-за нерешённых проблем с контроллерами Joy-Con от консоли Switch

На Nintendo подали в суд из-за нерешённых проблем с контроллерами Joy-Con от консоли Switch

Стало известно о том, что против компании Nintendo подан коллективный иск, авторами которого стали жительница Северной Калифорнии и её несовершеннолетний сын. В заявлении производитель обвиняется в том, что он сделал недостаточно для решения аппаратной проблемы, известной как «Drift Joy-Con». Она заключается в том, что аналоговые стики неверно регистрируют движения игрока и периодически срабатывают самопроизвольно.

В жалобе Лус Санчес (Luz Sanchez) сказано, что она купила своему сыну портативную консоль Nintendo Switch в декабре 2018 года, когда ему было 8 лет. Менее чем через месяц с момента покупки она обратила внимание на то, что контроллеры иногда срабатывают даже в случаях, когда их никто не трогает. Не прошло и года, как «Drift Joy-Con стал настолько заметным, что контроллеры было невозможно использовать в процессе игры». Отмечается, что женщина приобрела ещё один комплект контроллеров, но через семь месяцев проблема повторилась.

В качестве компенсации за ущерб истцы требуют более $5 млн. Пока неясно, будет ли дело передано в арбитраж. Стоит отметить, что истцы своим обращением в суд подняли важный вопрос касательно ответственности Nintendo в случае, если контроллеры Joy-Con будут признаны дефектными. Стоит отметить, что многочисленные жалобы пользователей на поведение контроллеров Joy-Con привели к тому, что Nintendo начала бесплатно ремонтировать их с июля 2019 года. Однако в новом иске упор делается на то, что компания не сделала достаточно для решения проблемы и своевременного уведомления клиентов о её наличии.

«Ответчик продолжает продвигать и продавать продукты, зная о дефекте Drift Joy-Con и не раскрывая эту информацию в маркетинге, на упаковке или при продвижении. У ответчика был финансовый мотив скрыть дефект, поскольку он не хотел прекращать продажу продукции и/или должен был потратить значительную сумму денег, чтобы исправить дефект», — говорится в заявлении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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