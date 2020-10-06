На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места

На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места

Размер свободного пространства на носителе консолей следующего поколения является крайне интересной темой для геймеров, поскольку игры с каждым годом требуют всё больше места. В то время как Xbox Series X предложит покупателям SSD на 1 Тбайт (802 Гбайт под игры), PlayStation 5 — только 825 Гбайт (из них 664 Гбайт отведено под игры). Неизвестно, заинтересована ли Sony в решении этой проблемы, но Microsoft уже о ней позаботилась.

В недавнем подкасте во время разговора с Ларри Major Nelson Хрибом (Larry Hryb) директор по управлению программой Xbox Джейсон Рональд (Jason Ronald) рассказал о важной функции Xbox следующего поколения, которая позволит удалять отдельные компоненты игр на Xbox Series X и Xbox Series S.

Такая функция будет работать не по умолчанию — создатели игр должны сами позаботиться о её поддержке. Но в проектах, где она есть, пользователи смогут сами выбрать определённые разделы для удаления, например, сюжетную кампанию или многопользовательский режим. Это должно помочь сэкономить место на накопителе, в случаях, когда вы, к примеру, уже прошли игру и не намереваетесь возвращаться в «одиночку». Особенно функция будет актуальна для обладателей Xbox Series S, поскольку ёмкость накопителя консоли составляет 512 Гбайт.

На Xbox Series X и S можно будет удалять компоненты игр для экономии места

В сентябре Microsoft также заявила, что реализует на Xbox Series S технологию, которая позволяет разработчикам уменьшать размеры своих игр, если они того пожелают. По словам Джейсона Рональда, размер проектов уменьшится на 30 % благодаря ориентации на разрешение 1440p вместо 4K.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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