Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D

Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D

Президент и генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) рассказал в интервью GameSpot, что PlayStation 5 и Xbox Series X предложат своим покупателям самое впечатляющее обновление графики в истории консолей — даже более значительное, чем скачок от 2D- к 3D-играм.

По его мнению, разница между поколениями в пропускной способности невероятно велика, и переход от PlayStation 4 и Xbox One к новым PlayStation 5 и Xbox Series X — это «самый большой скачок, который я когда-либо видел в истории поколений консолей». Тем не менее мы не увидим этого в стартовых играх, поскольку их разработка велась ещё для текущего поколения консолей.

Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D

Питчфорд также рассказал, что в восторге от Borderlands 3 на PlayStation 5 и Xbox Series X. «Мы значительно расширили графику, повысим разрешение и частоту кадров до 4K и 60 кадров в секунду, а также добавив режим разделённого экрана для четырёх игроков, который будет представлять собой рендеринг четырёх копий игры на одной консоли. Это чертовски круто», — поделился он.

Запуск следующего поколения консолей состоится почти через месяц. Xbox Series X и S выйдут 10 ноября по всему миру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В игре Minecraft воссоздали Каменец-Подольскую крепость и провели украинский музыкальный фестиваль RespublikaВ игре Minecraft воссоздали Каменец-Подольскую крепость и провели украинский музыкальный фестиваль Respublika
Подробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big AdventureПодробности изданий экшен-платформера Sackboy A Big Adventure
Шутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графикиШутка стала реальностью: в EVE Online появился режим «электронной таблицы» без графики
Грандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster HunterГрандиозная битва и Мила Йовович в тизере фильма Monster Hunter
Godfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПКGodfall потребует постоянного интернет-подключения на PS5 и ПК
Блок рекламы


Похожие новости
Эксклюзивность закончилась: режим Special Ops Survival в CoD: Modern Warfare стал доступен на Xbox и ПКЭксклюзивность закончилась: режим Special Ops Survival в CoD: Modern Warfare стал доступен на Xbox и ПК
Почти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series XПочти везде 60 FPS: протестирована обратная совместимость на Xbox Series X
Видео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфоновВидео: представлены Dynasty Warriors для новых консолей и смартфонов
Слухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколенияСлухи: GTA V на PS5 и Xbox Series X будет продаваться по цене новой игры следующего поколения
Видео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде XboxВидео: Microsoft продемонстрировала работу кнопки Share на новом геймпаде Xbox
Eurogamer выяснил, как на самом деле работает обратная совместимость на Xbox Series SEurogamer выяснил, как на самом деле работает обратная совместимость на Xbox Series S
Мгновенное переключение между играми на Xbox Series S: Microsoft продемонстрировала работу Quick ResumeМгновенное переключение между играми на Xbox Series S: Microsoft продемонстрировала работу Quick Resume
Sony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через годSony темнит: Final Fantasy XVI всё же выйдет на Xbox Series X и S, но через год
Видео: Codemasters показала, как DIRT 5 работает на Xbox Series SВидео: Codemasters показала, как DIRT 5 работает на Xbox Series S
Borderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрокаBorderlands 3 получит бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X, а также разделённый экран на 4 игрока
Последние новости
Подгружаем последние новости