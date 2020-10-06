Глава Gearbox: PS5 и Xbox Series X обеспечат самый огромный прорыв за всю историю консолей. Важнее перехода от 2D к 3D

Президент и генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) рассказал в интервью GameSpot, что PlayStation 5 и Xbox Series X предложат своим покупателям самое впечатляющее обновление графики в истории консолей — даже более значительное, чем скачок от 2D- к 3D-играм.

По его мнению, разница между поколениями в пропускной способности невероятно велика, и переход от PlayStation 4 и Xbox One к новым PlayStation 5 и Xbox Series X — это «самый большой скачок, который я когда-либо видел в истории поколений консолей». Тем не менее мы не увидим этого в стартовых играх, поскольку их разработка велась ещё для текущего поколения консолей.

Питчфорд также рассказал, что в восторге от Borderlands 3 на PlayStation 5 и Xbox Series X. «Мы значительно расширили графику, повысим разрешение и частоту кадров до 4K и 60 кадров в секунду, а также добавив режим разделённого экрана для четырёх игроков, который будет представлять собой рендеринг четырёх копий игры на одной консоли. Это чертовски круто», — поделился он.

Запуск следующего поколения консолей состоится почти через месяц. Xbox Series X и S выйдут 10 ноября по всему миру.



